В памяти нашей

В столичной школе № 14 состоялось открытие мемориальной доски защитнику Приднестровья Юрию Бойцову.

На митинге присутствовали мать погибшего защитника республики Вера Михайловна, его дети и внуки. Обращаясь к присутствующим, мать героя отметила, что для нее это очень важный день. «Исполняется 25 лет, как мой сын погиб на Дубоссарской плотине, защищая Приднестровье, защищая всех нас. Уходя, он сказал: «Кто, если не я?! Они начали в Дубоссарах, затем придут сюда и будут расстреливать матерей и детей. Я хочу защищать со всеми ребятами наше Приднестровье», — рассказала она. В своем выступлении глава столичной госадминистрации Олег Довгопол отметил, что наш общий долг – помнить о тех, кто отдал жизнь за будущее, равняться на них и делать все для того, чтобы война больше никогда не зашла в наш дом. Открыли мемориальную доску мать погибшего воина и председатель cоюза защитников Приднестровья Владимир Бучка.