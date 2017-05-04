Сохраняя верность клятве Гиппократа

Многочисленные сотрудники, не менее многочисленные и благодарные пациенты ГУ «РГИВОВ» в эти майские дни встречают сорокалетний юбилей этого важного лечебного учреждения.

К новым свершениям

Накануне юбилея мы попросили главного врача ГУ «РГИВОВ» Дмитрия ЧОЛАКА прокомментировать отдельные достижения возглавляемого им учреждения, рассказать о современных направлениях деятельности госпиталя и поделиться своим видением перспектив.

Действительно, в нашей жизни наступил очень важный период времени, признаётся Дмитрий Фёдорович, когда мы вправе оглянуться назад, подвести некоторые итоги и заглянуть в будущее. Безусловно, богатая история нашего госпиталя заслуживает самого искреннего уважения, и сегодня от нас требуется самое главное – вписать в эту историю свои достойные страницы. К чести нашего коллектива, можно с уверенностью сказать, что нам удаётся успешно решать насущные государственные задачи, стоящие перед республиканским госпиталем особого назначения. Ежегодно на многопрофильной базе госпиталя проходят лечение и реабилитацию порядка шести тысяч инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, защитников Приднестровья, ликвидаторов Чернобыльской АЭС, воинов-интернационалистов….

Следует обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство: все клинические обследования и пребывание в стационаре для льготников бесплатны. Для этих целей госпиталь располагает необходимым арсеналом медицинского оборудования, вплоть до самого совершенного (компьютерный томограф, аппараты УЗИ и искусственной почки). Кстати, услугами и дорогостоящими процедурами открытого недавно на базе госпиталя отделения искусственной почки сегодня уже пользуются 60 пациентов. Раньше они были вынуждены искать помощь в соседних странах…

Дмитрий Фёдорович с особым удовлетворением отмечает, что руководимый им коллектив в последнее время стабилизировался. Как ни в одном большом медицинском учреждении республики, штатное расписание госпиталя укомплектовано на 90 процентов и включает в себя чуть более 500 человек. В их числе 91 врач: 18 – высшей, 16 – первой, 18 – второй категории; 39 – молодые специалисты. Есть доктор наук . Нет проблем со средним и младшим персоналом. Он укомплектован почти на 100 процентов. И это создаёт уверенность в завтрашнем дне.

Медицинские работники совершенствуют профессиональное мастерство в медицинских центрах России и Украины (города Днепропетровск, Запорожье), где осваивают новые формы диагностики, методики лечения и современное медицинское оборудование. Высококвалифицированные медицинские специалисты привлекаются к работе в научно-практических конференциях, организуемых в республике.

А всё это и есть прошлое, настоящее и будущее госпиталя, подводит итог беседы с нашим корреспондентом главный врач ГУ «РГИВОВ» Дмитрий Чолак. И успех коллектива, по его мнению, в действительности не представляет секрета: он в этой наследственности времён и, конечно же, в полном взаимодействии всех служб госпиталя.

Скажем, трудно себе представить лечебный центр без зелёного окружения деревьев, кустарников, цветов. Лесопарковая зона вызывает особую гордость. Она создавалась на протяжении сорока лет и являет сегодня зелёный шит для госпиталя от городского шума и пыли. Здесь представлены десятки видов деревьев, кустарников и цветов, которые радуют с ранней весны до поздней осени. Их оздоровительный эффект неоспорим. При этом мы не забываем о культурно-просветительской работе: вместительный актовый зал был свидетелем выступлений многих творческих коллективов и ведущих солистов республики…

И если всё это слить в единое русло – успеху быть! А юбилей станет желанным поводом встретиться всем коллективом и разделить общую радость! С праздником, дорогие коллеги!

Видимая часть «айсберга»

Сорокалетие – только видимая часть «айсберга», если делать отсчёт времени по тираспольской прописке. На самом деле, история госпиталя уходит корнями в грозный 1941 год: госпиталю 23 июня исполнится полных 76 лет…

…Именно на следующий день после начала Великой Отечественной войны в г. Пермь (Молотов) Уральского военного округа в срочном порядке формируется эвакогоспиталь №1719. Затем по мере необходимости он передаётся сначала Западному, а затем – 2-му Белорусскому фронтам. За время войны через заботливые руки врачей, медицинских сестёр и других работников эвакогоспиталя прошли десятки тысяч раненых и больных, большинство из которых возвращены к жизни, поставлены в ряды освободителей родной земли и европейских стран.

После окончания войны эвакогоспиталь был свёрнут 2-м Белорусским фронтом, и в 1945 году переведён как госпиталь для инвалидов Отечественной войны в молдавский посёлок Каменка, на живописный берег Днестра, где благополучно просуществовал до 1960 года, оказывая оздоровительные услуги инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. В первый период работы госпиталя заметный след оставили главные врачи А.А. Рутсман, П.А. Ясницкий, Л.М. Стрельбицкий, В.П. Шерстюк, Г.В. Егоров…

Но по чьей-то нелепой ошибке госпиталь неожиданно переводят на другой берег Днестра, в помещение школы села Сахарна. Многое тут держалось на энтузиазме главных врачей того времени – Г.В. Егорова, Г.Т. Кициловского, Г.И. Спыну, К.И. Сивуника. Но приходилось прибегать к действиям, не свойственным медицинским работникам: вёдрами носить воду, стирать в корытах, топить печи дровами и брикетами, копать траншеи под трубы водоснабжения. Отсутствие надлежащих дорог затрудняло доставку пассажиров и грузов. Всё это, безусловно, оказывало негативное влияние на пребывание пациентов, покалеченных на войне. Видимо, это несоответствие статусу госпиталя послужило причиной поиска более достойного места для столь необходимого республике лечебного учреждения.

В результате появились один за другим постановления Совета Министров республики о строительстве госпиталя для инвалидов Отечественной войны МССР и об отводе в городе Тирасполе участка под строительство объекта, проект которого разработал «Молдгипросельстрой». Заинтересованному заказчику и куратору строительства – главному врачу К.И. Сивунику, возглавившему госпиталь ещё в 1967 году, пришлось решать непростые вопросы финансирования и организации строительства. Карп Иванович как никто другой знал «болевые точки» практической организации лечения и реабилитации. Он пропадал в командировках, выбивая в прямом и переносном смысле необходимые стройматериалы, оборудование, дневал и ночевал в кабинете …

И какая была радость, когда открыли главный корпус на 129 коек, терапевтическое отделение на 60 мест, водолечебницу, корпус регенерации грязи и бассейн, общественный блок со столовой, зрительным залом, библиотекой! Главный врач К.И. Сивуник с особым удовлетворением подписал акт о сдаче в эксплуатацию ГУ «РГИВОВ» в городе Тирасполе, по улице Юности, 33, и издал приказ №1 о приёме первых работников: Натальи Григорьевой, Тамары Клемпинской, Нины Бабенко. Со временем согласились переехать из Сахарны 26 медработников. В первую очередь это были семейные пары: Карп Иванович и Лариса Степановна Сивуник, Тимофей Иванович и Елена Александровна Никора, Юрий Дмитриевич и Диана Михайловна Голынские, Григорий Исаевич и Людмила Степановна Юрку. Первого июня 1977 года дежурный врач Диана Михайловна приняла на лечение первого пациента – инвалида войны из села Малаешты.

С каждым годом коллектив госпиталя пополнялся новыми кадрами: врачи – из Кишинёвского медицинского института; средние медработники – из Тираспольского и Бендерского медучилищ. Тогда были направлены в госпиталь выпускники медицинского училища им. Тарасевича (г. Тирасполь) Н. Крышмару, Г. Маковей, Н. Доробец, А. Цыку, Т. Балан, Е. Назаренко. Их радушно приняли в коллективе, выделили места в общежитии. А посвящение в профессию было настолько торжественным, что остаётся до сих пор в памяти многих ветеранов.

Работа с больными в госпитале имеет свои особенности по сравнению с обычной больницей. Люди, пережившие войну, получившие сложные ранения, нервные потрясения, требуют к себе особого внимания. Как правило, они немногословны, мало рассказывают о войне, а к среднему медперсоналу обращаются привычно, по-фронтовому: «Шурочка, Ниночка…».

К середине 80-х годов число лиц льготной категории с правом на лечение превысило 15 тысяч человек за счёт участников войны в Афганистане, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В тяжёлых 1991-1992 годах сотрудники госпиталя принимали на лечение защитников Приднестровья. Около 60 раненых прошли здесь курс лечения. Труд медработников госпиталя отмечен Благодарственным письмом Президента ПМР.

Сегодня ГУ «РГИВОВ» представляет собой многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее квалифицированную специализированную, лечебно-диагностическую и консультационную помощь по самому широкому спектру заболеваний инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, других локальных войн и вооружённых конфликтов, и также лицам, приравненным к ним по льготам.

Даже видимая часть «айсберга» под названием ГУ «РГИВОВ» даёт реальное ощущение его значимости во времени, на расстоянии и по глубине совершённых и предстоящих дел.

Подготовил Никандр ЕЛАГИН.