«Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе…». Кто не знает слов из известной песни. Так было раньше, так и теперь.

Но современная образовательная программа требует от первоклашек большего: придя в школу, они должны и алфавит знать, и писать, и читать – находиться на достаточно высоком уровне развития. А родители за голову хватаются: ребенок еще слишком мал и непоседлив, заставить его сесть и заниматься – настоящая проблема.

«Что детям надо? Мультики да сказки, игры… Стараюсь заниматься с дочкой, но она очень активная. Стих учим – много времени уходит: отвлекается на все, слушать не хочет. Совсем другое дело в садике: пришла домой – три стиха рассказала! Память у нее хорошая, вот только как воспитателям удается заставить их учить?» –спрашивает знакомая, мама трехлетней Сонечки. Она – одна из тех, кто заинтересован в развитии своего ребенка, формировании его творческих способностей и талантов. Именно поэтому, как и многие другие родители, пришла на День открытых дверей детского образовательного центра «Знайка».

Это Тираспольский детский центр подготовки малышей к школе, рассчитанный на детей от трех до семи лет. Учебно-воспитательная деятельность включает в себя множество спектров: развитие и коррекция речи, обучение письму и грамматике, развитие математического мышления, изучение иностранного языка, обучение современным танцам и многое другое. Особенность такой образовательной системы в том, что все навыки и умения дошкольники приобретают через игру в компании друзей-сверстников. А помогут им профессионалы – высококвалифицированные педагоги.

Новоселье центра «Знайка», как назвали событие его организаторы, состоялось в один из солнечных дней мая. Хозяева центра супруги Вера Пантелеевна и Иван Дмитриевич Чимпоеш поздравили родителей, бабушек, дедушек и, конечно же, малышей с таким замечательным праздником: «Мы хотим, чтобы наши дети развивались так же, как и их ровесники из больших городов. Чтобы никто никуда не уезжал в поиске инновационных методик. Мы открываем новый образовательный центр, куда дети будут приходить с удовольствием. Здесь они будут играть, учиться, одним словом, развиваться, получая много новых навыков и знаний». Слова благодарности выразили всем тем, кто приложил немало усилий для создания вот такого «детского рая».

Для гостей праздника подготовили развлекательную программу – стихи и танцы в исполнении юных талантов города. В гости к детям пришел сам Знайка – герой любимой сказки, который провел эстафеты, показал, каким веселым и увлекательным может и должно быть обучение. Счастливого плавания, корабль увлечений и знаний!

Милена Рошка.