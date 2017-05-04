Где купить газету?

Такой вопрос, уверен, сегодня может вызвать удивление у многих. Но давайте не будем спешить делать вывод, что купить свежую газету в Тирасполе просто. Проблема есть.

По крайней мере, с ней столкнулись те, кто в минувшую субботу хотел ее приобрести. И во вторник тоже. Когда в редакцию пошли звонки, сразу не поверили: какое-то недоразумение, подумали, но все же решили проверить. Объехав город, убедились, что ни один газетный киоск не работает. По этому вопросу обратились к и.о. генерального директора ГУП «Почта Приднестровья» А.Б. Кащуку, и вот что он ответил:

– Действительно, факт имеет место. Это вызвано техническими неполадками кассовых аппаратов, без которых мы работать не можем. Делаем все возможное, чтобы с сегодняшнего дня киоски возобновили работу. Газеты за субботу и вторник распределили по отделениям связи, там их можно и приобрести.

Все, оказывается, просто: виноваты, не успели, разрешим… А читатель, который приобретает газету «Приднестровье» в розницу, недоумевает: в чем же причина? Надеемся, руководство ГУП «Почта Приднестровья» устранит сбой в распространении республиканской прессы и на будущее сделает соответствующие выводы по недопущению подобного.

Наш корр.