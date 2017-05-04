Ради жизни на земле

Экзамен на классность

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдают экзамены на присвоение классной квалификации. Испытания по подтверждению уровня своей боевой выучки проходят специалисты инженерных, саперных, ремонтных подразделений, связи, а также снайперы и гранатомётчики.

В ходе сдачи экзаменов военнослужащие выполняют нормативы по развертыванию и свертыванию техники связи и работе на ней. Также оценивается оборудование колонных путей, разминирование минно-взрывных заграждений. Кроме того, российские воины экзаменуются в огневой подготовке и вождении боевых машин в дневное и ночное время суток.

Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации носят плановый характер и проводятся в соответствии с планом боевой подготовки.

Миротворцы усовершенствовали учебно-материальную базу

Все эти мероприятия проведены в рамках подготовительного периода ОГРВ в Приднестровье. На войсковом стрельбище были обновлены наглядные пособия по выполнению различных нормативов и произведена замена старых мишеней. Также российские военнослужащие усовершенствовали автодром и танкодром, где была выполнена работа по усложнению труднопроходимых участков местности.

Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ в летнем периоде обучения, на войсковом стрельбище произвели модернизацию учебного миротворческого поста. Здесь бойцы, которые стоят на страже мира в Приднестровье, будут отрабатывать все возможные действия согласно программе боевой подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

К обучению на обновленной учебно-материальной базе российские военнослужащие в Приднестровье приступят с началом летнего периода обучения 2017 учебного года.

Константин РОМАНОВ.