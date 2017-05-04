Кто нужен на рынке труда

В Приднестровье нужны медики – как врачи различных профилей, так и медсестры. А если говорить о рабочих специальностях, то здесь наиболее востребованы водители, швеи и ученики швей, швеи обувного производства, машинисты экскаватора, овощеводы и сезонные рабочие.

Как рассказали нашей газете в Едином государственном фонде социального страхования, официальная безработица в республике сегодня колеблется в пределах 5%. За четыре месяца в центры занятости обратились около 12,6 тысячи человек. Более 4,6 тысячи сейчас имеют статус безработного.

Самые высокие показатели регистрируемой безработицы – в Слободзее, Рыбнице и Григориополе. В этих трех районах она составляет на нынешний момент от 7,8% до 11,6%. А самый низкий уровень, от 1,5% до 3%, – в Дубоссарах и Тирасполе.

В экономической науке есть такое понятие, как коэффициент напряженности на рынке труда. Это соотношение числа зарегистрированных безработных к числу имеющихся вакансий. То есть пропорция спроса и предложения рабочей силы. У нас этот показатель сейчас довольно высокий – в пределах 5,4 человека на место. По данным за четыре месяца, работодателями было заявлено 900 вакансий. А всего в банке вакансий на 1 мая числилось 1288 рабочих мест – на 7 тысяч человек, зарегистрированных в службах занятости.

По словам специалистов Фонда, работу в республике ищут представители всех возрастов и социальных групп. Это и молодежь, и люди предпенсионного возраста, и пенсионеры.

Если посмотреть на статистику первого квартала нынешнего года, то мы увидим, что молодежь в возрасте от 18 до 29 лет – это каждый четвертый из тех, кто зарегистрирован в центрах занятости. А примерно каждый девятый из ищущих работу имеет высшее образование.

Стоит отметить, что за четыре месяца нынешнего года службы занятости трудоустроили 505 человек. Это на 111 человек больше, чем в январе-апреле прошлого года.

Как говорят в Фонде, в республике есть две программы содействия трудовой занятости – «Профессиональное обучение, переобучение и профессиональная подготовка» и «Общественные работы». В общественных работах за первые четыре месяца приняло участие 169 человек. Что же касается курсов профессиональной подготовки, то на них было направлено 13 человек. На курсах можно получить такие достаточно востребованные специальности, как газоэлектросварщик, повар-кондитер, слесарь по ремонту автомобилей.

Сергей ГРИШИН.