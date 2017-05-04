Первый шаг к успеху

Подведены итоги республиканского конкурса бизнес-проектов «Шаг к мечте». Участие в нем приняли студенты организаций среднего профессионального образования республики.

Начальник управления профессионального образования и молодежной политики министерства просвещения Людмила Тануркова сообщила, что конкурс проводится профильным ведомством впервые. Его основная цель – повышение активности и создание условий для реализации предпринимательской инициативы среди студентов и молодежи.

В течение трех месяцев обучающиеся организаций среднего профессионального образования совместно с преподавателями готовили актуальные и инновационные бизнес-проекты в сферах агропромышленного комплекса, производства и обслуживания. Помимо реалистичности и социальной значимости разработки, его стартовый капитал не должен превышать 60 000 рублей. В итоге на суд жюри были представлены 18 проектов. Каждый из них был заслушан и оценен экспертной комиссией, в состав которой вошли представители министерств просвещения, сельского хозяйства и природных ресурсов, экономического развития, преподаватели экономических дисциплин ПГУ им. Т. Г. Шевченко, депутаты Верховного Совета.

Начальник управления науки и информации министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Федот Цыбульский подчеркнул важность проводимого мероприятия, поскольку оно позволяет оценить уровень готовности студентов аграрной школы республики к реальной жизни: «Ребята на деле убедились, что интенсивное внедрение инноваций в сельское хозяйство позволит превратить его в эффективную отрасль».

Среди представленных бизнес-проектов в сфере агропромышленного комплекса особо была выделена работа по выращиванию земляники на малой гидропонике в защищенном грунте студента Тираспольского аграрно-технического колледжа им. М. В. Фрунзе Ильи Афанасенко. Парень не только детально озвучил теоретические разработки в данном направлении, но и предоставил результат деятельности – вкусную и ароматную землянику. Также жюри отметило бизнес-проекты, связанные с производством и реализацией на внутреннем рынке республики мяса кролика и индейки. Важным и актуальным оказался проект мусороперерабатывающего мини-завода по утилизации полиэтиленовых бутылок «Чистый город». Подготовили его студентки Рыбницкого политехнического техникума Юлия Ашуха и Яна Мельничук. Суть проекта заключается в переработке пластиковых бутылок в гранулы поливинилхлорида (ПВХ-гранулы). Они востребованы в различных сферах жизнедеятельности человека: медицине, автомобилестроении, производстве товаров народного потребления и т.д. Чаще всего из них изготавливают пластиковую тару.

Активное участие в конкурсе приняли и будущие повара, технологи пищевой промышленности, которые, проанализировав рынок сферы услуг республики, пришли к выводу о необходимости открытия предприятий общественного питания, рассчитанных на студентов, бюджетников.

Так, в частности, ребята из Тираспольского техникума коммерции представили бизнес-проект «Обед, как у мамы». «На сегодняшний день проблема общественного питания достаточно актуальна. Отсутствие столовых в некоторых учебных заведениях, бюджетных и коммерческих организациях побудило к созданию проекта. Мы предлагаем качественные, вкусные комплексные обеды в будние дни, а по выходным – блины с разной начинкой. А ещё для удобства клиентов будет действовать принцип свободы выбора. Определиться с тем или иным блюдом он сможет, глядя на витрину», – делятся планами на будущее студенты, которые уверены, что ключ к успеху лежит в ответственном отношении к своему делу. Заинтересовал жюри и бизнес-проект студенческой столовой «Бульвар» учащейся Бендерского торгово-технологического техникума Юлии Минчунэ. Девушка предлагает на базе существующей столовой открыть предприятие общественного питания, где смогут сытно и абсолютно недорого отобедать и поужинать студенты техникума, а также жители и гости Бендер. Был отмечен и проект, направленный на улучшение сферы ЖКХ «Уютный дом». Первое место занял бизнес-проект мини-пекарни «Домашняя пышка» студентов ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж».

Член экспертной комиссии, депутат комитета по развитию предпринимательства и промышленности Верховного Совета Вадим Кравчук пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом: «Вы все победители. Уверен, что опыт, полученный при подготовке проектов, пригодится в будущем. Все разработки могут получить реальное воплощение в жизнь. Самое главное – желание. Что касается вопроса финансирования, помощь начинающим предпринимателям может оказать государственный резервный фонд, который предоставляет кредиты на льготных условиях. Дерзайте!».

Ирина Круглова.