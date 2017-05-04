Парламентские хроники

Действующие нормы Гражданского кодекса обуславливают обязательность нотариального заверения договора об ипотеке. В других же законах предусмотрено еще и прохождение его государственной регистрации.

Налицо дублирование услуг, из-за которых предприниматели, желающие воспользоваться банковскими кредитами, несут существенные, фактически двойные издержки. Они и обратились в Верховный Совет с просьбой пересмотреть действующие законодательные нормы, и были поняты, в частности, депутатами профильного парламентского комитета по развитию предпринимательства и промышленности, которые поддержали законопроект, совершенствующий систему ипотечного кредитования. Его суть заключается в исключении требования об обязательном нотариальном удостоверении договора об ипотеке. Необходимо только пройти государственную регистрацию в Регистрационной палате.

К принятию депутатским корпусом во втором чтении ответственным комитетом Верховного Совета по развитию предпринимательства и промышленности рекомендована законодательная инициатива, увеличивающая число видов предпринимательской деятельности, которой можно заниматься, приобретя индивидуальный патент. Перечень пополнился таким видом услуг, как батут и прокат веломобилей, электромобилей, которые носят сезонный характер и оказываются, в основном, в парках культуры и отдыха. Раньше для занятия этими видами деятельности с низкой доходностью предпринимателям приходилось регистрировать юридическое лицо, что было сопряжено со значительными материальными расходами.

Депутаты комитета Верховного Совета по образованию и науке поддержали законодательную инициативу его председателя Михаила Бурлы. Он предложил на законодательном уровне объединить общие образовательные стандарты с программами дополнительного образования для военных училищ, в частности Суворовского, открытие которого планируется в Тирасполе 1 сентября текущего года. По мнению разработчика, это позволит регламентировать учебный процесс в образовательных учреждениях с особой спецификой. В частности, в Суворовском училище его воспитанники получают общее образование по утвержденным стандартам, а также знания, умения и навыки по военным дисциплинам. Правовая новелла может также распространиться на кадетскую школу-интернат при МВД, курсанты которой получают специализированные военные навыки.

Депутат Вадим Кравчук выступил с законодательной инициативой о сдаче в аренду ореховых насаждений, расположенных вдоль автомобильных трасс общего пользования. Он убежден, что они варварским способом уничтожаются еще не созревшими, нанося определенный ущерб экологии. По его мнению, в этой сфере процветает также теневой рынок, поскольку предприимчивые граждане скупают орехи у населения, а затем перепродают их. В то время как государство выделяет из Дорожного фонда определенные средства на содержание придорожных полос с зелеными насаждениями. По мнению автора законодательной инициативы, ее принятие позволит получить дополнительные средства в бюджет.

Традиционной формой депутатской деятельности являются встречи с избирателями. На днях в Первомайске такую провел депутат Вадим Дони. В рамках прямого диалога речь, в основном, шла о расширении перечня получателей ежегодного вознаграждения из паевого фонда. Недавно Верховный Совет в первом чтении принял президентскую законодательную инициативу, в соответствии с которой право на паевые выплаты получили граждане, проработавшие в колхозах и совхозах 15 и более лет (ранее этот порог был в 20 лет), а также сотрудники межхозяйственных предприятий по мелиорации, механизации, химизации, семеноводству, транспорту. К таковым относились и работники некогда известного на весь Советский Союз межколхозсада «Памяти Ильича». Поэтому они позитивно восприняли принятый в первом чтении законопроект. Вместе с тем, избиратели настаивают на том, что число получателей паевых выплат должно быть увеличено за счет сельских педагогов, медиков, работников поселковых и сельских Советов, потребительской кооперации.

Александр ЗАВЕЛЯ.