Когда деревья в цвету

Сады, простирающиеся до горизонта, некогда были визитной карточкой Советской Молдавии. Образ сада настолько важен для нас, что он есть и во втором куплете Гимна ПМР, и в первых же строках гимна Тирасполя.

И не удивительно: всё светлое, жизнеутверждающее неизбежно вызывает ассоциации с цветущим садом. Где дом, там и сад – «Садок вишневий коло хати». В народе говорят: кто не посадил дерева, прожил жизнь зря. А можно пойти ещё дальше, вспомнив, что, когда человек стремится познать себя, обрести смысл, он неизбежно обращается к корням родового древа…

Распад сформировавшейся в Советском Союзе системы экономических взаимоотношений нанес сокрушительный удар по сельскому хозяйству нашего края. Прекратили существование колхозы и совхозы, некогда гигантские сады годами не обрабатывались. К счастью, нашлись те, кто ставил целью не просто «заработать», но и сделать всё, чтобы земля вновь начала плодоносить, деревья радовали по весне нарядным убранством, а летом и осенью – щедрым урожаем.

Таков эпос наших дней. И в нем, как и в любом другом, есть свои герои. Это большие труженики и энтузиасты из села Карманово Григориопольского района Людмила и Юрий Ровные. Людмила работала бригадиром, потом агрономом. Когда же совхоз прекратил работу, они с мужем, подобно многим односельчанам, колебались: уехать или остаться, продолжая жить и трудиться в новых условиях. Собравшись с духом, в 2004-м взяли 24 гектара совхозной земли, на которой в конце 80-х – начале 90-х были посажены яблоневый и сливовый сады. К тому времени сады несколько лет не обрабатывались, естественно, сильно заросли, одичали. Знание аграрной науки, настойчивость, помощь односельчан – всё это помогло справиться с трудностями на начальном этапе.

Создав крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ «Ровная»), супруги стали выращивать яблоки, сливы, а с недавнего времени и черешню. Старые деревья выкорчевывали, сажали новые сорта, перенимали передовой опыт. Из года в год росло и количество земли. Всего за несколько лет площадь увеличилась. В настоящее время это 65 гектаров сада.

Очень помогли партнеры, которые в рамках проекта, направленного на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, поставили холодильное оборудование.

Постепенно предприниматели освоили весь производственный цикл – от закладки сада до реализации продукции. КФХ «Ровная» представлено на рынке яблоками сортов Глостер, Джонаголд, Айдаред, сливами Стенлей.

В 2013 году был посажен черешневый, а в 2014 году – молодой сливовый сад (сорт Блюфри). В этом году Юрий и Людмила ждали первый урожай черешни сортов Бурлат, Скина, Свит Харт. И надо же, в апреле 2017-го на долю и без того не избалованных жизнью приднестровских аграриев выпали аномальные заморозки. 50% урожая ранних сортов черешни потеряно. И это притом, что сад находится на возвышенности. В низинах потери у фермеров оказались ещё выше.

Сельское хозяйство традиционно относят к сферам предпринимательства с повышенным риском. На положение дел влияют и процессы, происходящие на международном уровне, и сугубо региональная специфика (непризнанный статус). К примеру, с 2014 года Россия ввела эмбарго, снизились объемы поставок приднестровских фруктов в РФ, где они проходят как «молдавские». Но и в более благоприятной международной обстановке приднестровским предпринимателям приходится действовать в условиях жесткой конкуренции, и нередко в итоге оказывается, что наше яблоко, не уступая по качеству белорусскому или польскому, обходится дороже (на себестоимость влияют дорожные расходы, таможенное оформление и т.д.). Нет системы защиты прав приднестровских производителей непосредственно на российском рынке.

В то же время понятно, что от того, насколько эффективно будут развиваться фермерские хозяйства, зависит жизнь населенного пункта и республики в целом. В настоящее время люди уезжают из сел, не исключая и Карманово, именно по причине отсутствия работы, тогда как потенциал нашего сельского хозяйства огромен.

Людмила Николаевна рассказывает, что, побывав в заграничных командировках, убедилась, насколько истощенная там земля, какие колоссальные усилия прикладываются, чтобы она плодоносила. У нас же всё есть: и прекрасная земля, и грамотные, трудолюбивые люди. Но, к сожалению, есть и ряд серьезных сдерживающих обстоятельств.

Людмила и Юрий из числа оптимистов. Они уверены: всё будет хорошо, поэтому и сажают деревья, не оправдывая бездействие какими-то «объективными факторами». В работе помогают родственники, а в сезон – десятки односельчан.

Трудно описать словами чувство, когда посаженное лично тобой дерево начинает плодоносить. А если это не одно дерево, которое обязан посадить каждый, а целый сад? Что испытывает человек, когда вложенный труд и немалые средства начинают приносить плоды? И разве посадка сада не является поэзией самого высокого рода?

Наверное, если бы Юрий и Людмила не относились с любовью к тому, чем занимаются, воспринимали это исключительно как «работу», ничего бы у них не вышло. В КФХ «Ровная» открыты всему новому, передовому, не боятся экспериментировать. На протяжении ряда лет здесь успешно использовался метод «самообслуживания». Это когда покупатели на своем транспорте заезжают в сад и сами собирают фрукты, какие кому нравятся и сколько кто хочет. Данный метод, между прочим, является частью очень модного на Западе направления под названием «агротуризм». В Германии, например, человек подъезжает к аппарату, кладет купюру, получает контейнер и сам собирает клубнику. Согласитесь, для горожанина – настоящая экзотика.

Думаете, в Приднестровье это не пройдет? Не поверите! Десятки тонн яблок люди, приезжавшие в Карманово из всех городов и районов республики, убирали сами. Приезжали на машинах целыми семьями, с детьми. В саду и отдыхали. Ели – сколько душе угодно. За хороший аппетит денег никто не брал. А для хозяев нет большей радости, как слышать искреннее «спасибо», видеть счастливые лица, знать, что твой труд нужен, что он делает наш мир светлее, подобно тому, как цветущее дерево делает приднестровскую природу краше.

Вот такая пастораль.

Николай Феч.

Фото автора.