Прекращён транзит, подлежащий ветконтролю

До недавнего времени ветеринарная служба Приднестровья напрямую работала с коллегами из Украины по согласованию транзитов, подлежащих ветеринарному контролю грузов, следующих в адрес приднестровских экономических агентов.

С 20 мая ветслужба Украины прекратила работу напрямую с ветслужбой Приднестровья в части согласования вышеуказанных транзитов. Об этом журналистам сообщил Андрей Висловский, начальник управления ветеринарного, санитарного и фитосанитарного благополучия, главный государственный ветеринарный инспектор ПМР.

Как проинформировал руководитель, в адрес министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР поступило письмо от государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в составе которой находится ветеринарная служба Украины. Письмо касается продолжения работы в части согласования транзитов в адрес приднестровских экономических агентов грузов, подлежащих ветеринарному контролю. В письме указано, что грузы, следующие в адрес приднестровских экономических агентов транзитом, смогут пересекать территорию Украины лишь в случае согласования этого транзита с национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова. Обосновано это тем, что вышестоящие органы запретили ветслужбе Украины дальнейшую подобную деятельность с непризнанными республиками.

Таким образом, как отметил главный государственный ветеринарный инспектор ПМР, для экономических агентов Приднестровья усложняется процедура оформления документов, позволяющих привезти этот груз на территорию ПМР. Также могут возникнуть проблемы с доставкой данной категории грузов через пункты пропуска между территориями Приднестровья и Украины.

Андрей Висловский уточнил, что до настоящего времени была налажена работа напрямую между профильными службами Приднестровья и Украины, в связи с чем какие-либо договорённости и наработанные механизмы в данном вопросе между Приднестровьем и Молдовой отсутствуют. В законодательстве РМ есть моменты, которые разнятся с законодательством ПМР, что также может усложнить работу приднестровских экономических агентов. Финансовое обременение, которое может возникнуть у экономических агентов Приднестровья, будет связано с получением молдавских разрешительных документов. Может измениться «плечо» доставки груза в сторону его увеличения. Молдавские органы могут перенаправить движение грузов в адрес приднестровских экономических агентов только через пункты пропуска на границе между Молдовой и Украиной.

Андрей Висловский подчеркнул, что указанная в письме украинской службы качества пищевых продуктов и защиты потребителей норма распространяется только на грузы, подлежащие ветеринарному контролю. Это живые животные, мясо всех видов животных и рыбы, готовая продукция с содержанием ингредиентов животного происхождения, в том числе консервы, пресервы, а также корма и добавки, используемые для животных, и препараты ветеринарного назначения, вакцины, используемые для лечения животных.

Те грузы, которые не содержат в своём составе сырьё животного происхождения, не попадают в этот перечень, следовательно, перемещаются в прежнем режиме. Грузы, следующие из Украины в Приднестровье, в том числе подлежащие ветеринарному контролю, поступают беспрепятственно, и экономические агенты получают их в соответствии с заключёнными договорами.

Роман КОЖУХАРОВ.