ОСТК обеспокоен ситуацией вокруг республики

Важные вопросы жизнедеятельности республики обсудили активисты РОД «ОСТК Приднестровья» на VIII отчётно-выборной конференции.

Председатель организации В.И. Емельянов в своём докладе напомнил собравшимся о необходимости консолидации всех слоёв общества в борьбе с экономическими и политическими вызовами ближайших соседей – Молдовы и Украины, возрождения института народной дипломатии, чтобы общими усилиями информировать мировое сообщество о том, что происходит на границе с Украиной и чем это грозит Приднестровью. Поднят был актуальный вопрос продовольственной безопасности республики. Отдельное внимание уделили контактам наших предприятий-экспортёров с иностранными партнёрами. Делегаты конференции одобрили обращение к народам России, стран СНГ и Европейского союза с призывом не допустить очередного вмешательства во внутренние дела Приднестровской Молдавской Республики. Судьба предприятий – также в фокусе внимания общественников. В выступлениях прозвучала тема патриотического воспитания подрастающего поколения – необходимость планомерной работы с молодёжью в учебных заведениях. Было высказано намерение подготовить к изданию книгу о деятельности ОСТК. По итогам конференции принята резолюция, в которую вошли все высказанные предложения. Кроме того, избрали новый состав президиума и председателя РОД «ОСТК», им стал В.И. Емельянов. В работе конференции приняли участие советник Президента А.З. Волкова, зампред Правительства А.М. Касап, депутат Верховного Совета О.В. Василатий.