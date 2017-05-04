Это счастье, когда тебя узнают и здороваются

Лена признается, что продавцом хотела стать с тех пор, как себя помнит. Не забыла, когда была первоклашкой и с такими девчонками, как сама, устраивала в тени сирени магазин и торговала всем, что приносила из дому.

Ей так нравилось говорить подругам что-то вроде такого: «Хлеб утреннего завоза, пожалуйста, берите. Померьте, не отказывайтесь, эта шляпка вам к лицу…». Деньгами служили сорванные с сирени листочки, название товара и цену писала фломастером на обрывках страниц из школьных тетрадей. И косынку мамину повязывала на шею, и губы слегка красила помадой, чтобы старше выглядеть. А еще любила ходить в «взаправдашний» магазин и наблюдать, как работает там тетя Люся. Со всеми вежливая и обходительная, все знающая и разбирающаяся, она словно маг тянула Лену к себе, к будущей профессии.

А потом, когда подросла, ждала выходного дня, чтобы вместе с мамой и другими женщинами поехать в какое-нибудь село. Там они обменивали товар на продукты, другой раз что-то и продавали. Сама атмосфера такой торговли нравилась. Обе ее стороны тянулись друг к другу, находили взаимопонимание и получали от этого удовлетворение. А приходящая от продажи и покупки радость только разогревала желание продолжать заниматься этой работой. Позже, уже после школы, было время, что помогала в бизнесе одной знакомой – реализовывала ее товар. И получалось. Даже очень. В бутик не шла, а бежала, ей так хотелось встречаться с людьми, помочь им сделать удачную покупку. Слышать «Спасибо», видеть улыбку – это все то, что ей было по душе. Не наверное, а точно решила тогда для себя: продавец – вот эта моя профессия.

В Ближнем Хуторе ее знают многие. Здесь в супермаркете «Шериф» она работает со дня его открытия. Многие покупатели к ней привыкли и обращаются просто по имени. Сюда руководство торгового холдинга направило ее трудиться неспроста: магазин новый, нужны были опытные кадры, которые бы с первых дней его работы создавали авторитет. До этого Елена Гончаренко работала в других магазинах известной компании, и везде успешно.

Я попросил Лену сказать несколько слов о своей профессии. Не скрою, не только для того, чтобы самому больше узнать о ней. Но и чтобы другие, особенно молодые, ознакомились с ней ближе со страниц газеты, тем самым на будущее были сориентированы на эту специальность. И вот что она ответила:

– Моя работа – это постоянное общение. Ведь продажа товаров – это главным образом разговор. Одни говорят, другие слушают. Весьма распространено мнение, что самыми преуспевающими продавцами являются те, кто «хорошо говорит», кто довел умение общаться до уровня искусства. На самом деле гораздо важнее уметь слушать. Сегодня мы на порядок образованнее. И слово «продавец» звучит иначе, другой смысл приобретает. В нем закрепились социально-психологические и личностные качества. Например, решая вопрос о трудоустройстве, многие придают значение микроклимату в коллективе, в котором собираются работать, личным качествам руководителя, возможностям продвижения по службе, степени защищенности от увольнения и т. п.

Продавец в настоящее время должен немного, а может, и больше, быть психологом. Он должен уметь убедить покупателя, что данный товар ему действительно необходим, а это является очень интересным занятием. И, конечно же, профессионалом должен быть, что особенно ценно. Хорошо знать товар, которым торгуешь, его качество, кто производитель – это в порядке вещей и обсуждению не подлежит. Порой стыдно становится за тех, кто не может конкретно ответить покупателю на интересующие его вопросы. Я, например, окончила техникум коммерции, потом академию управления персоналом, стала бакалавром бизнеса и внешнеэкономической деятельности, но если не пополнять знания, дипломы эти останутся красивой корочкой. Учусь сама, повторяя вчерашнее товароведение и осваивая новое, и на предприятии с нами занимаются в этом плане, дают уроки. У нас часто проводятся тренинги, мастер-классы… Обмениваемся опытом, рассматриваем ситуативные подходы, смотрим фильмы, слушаем коллег… Получается, что наша профессия заставляет человека становиться практически вечным студентом: необходимость знать все о появляющихся новинках и ориентироваться в огромном ассортименте – неотъемлемое качество работы и гарантия хорошего заработка.

Есть такое понятие, как стрессоустойчивость. К нам оно относится в полной мере. Целый день находиться, как правило, с незнакомыми людьми в разных ситуациях и не иметь даже малейшего конфликта – поверьте, это редкость. Искусство продавца – выдержать столкновение, выяснить отношения с покупателем, суметь перевести их в позитивную плоскость и дальше продолжить работать с улыбкой. Этому тоже нужно учиться. И еще несколько слов о внешнем виде продавца. Глядя на нас, люди во многом судят торговом предприятии. Надо суметь понравиться покупателю. Да-да, понравиться, я не оговорилась. И лицом, и одеждой, и поведением, и работой… Трудно найти другую такую профессию, как наша, – быть все время в контакте с людьми, на виду. Будто экзамен сдаешь. Я, например, ощущаю это состояние каждый раз, когда переступаю порог магазина. И дело тут даже не в должностной инструкции, которую обязана исполнять.

Продавец должен уметь многое: взвешивать и упаковывать товар разных видов, работать с кассой, изучать спрос на товары, знать ассортимент… Это только с виду кажется, что у нас простая работа. Она еще ответственна и в материальном плане, ведь через наши руки проходят немалые деньги. Честность – неотъемлемая черта профессии.

Елена Гончаренко в торговле четырнадцатый год. По мнению специалистов, она знает ее хорошо. Наверное, потому что любит работу и никогда не жалеет о своем выборе. Иногда она встречается с покупателями не только в магазине, но и на улицах родного Тирасполя. Они, узнав ее, здороваются первыми, а Лена только догадывается, кто они, эти люди. Дочери Лере, когда идут вместе, если она даже и не спрашивает, по привычке говорит: «Это мои покупатели». Разве это не счастье?!

От редакции. Профессию продавца, контролера-кассира, консультанта торгового зала можно получить в Тирасполе в техникуме коммерции, в Бендерах – в торгово-технологическом, в Рыбницком политехническом и Дубоссарском индустриальном техникумах.

Александр АТЛАНТ.