Рядовой Колбас: сто лет без старости!

Иван Тимофеевич Колбас – поистине живая легенда Дубоссар и нашей республики.

Почти ровесник Октябрьской революции, он родился в 1918 году в дубоссарском селе Дойбаны-1. Судьба испытывала его на прочность неисчислимое количество раз, ведь он участник четырех войн.

На военную службу Иван Колбас был мобилизован в 1938 году, и уже в 1939-м участвовал в боевых действиях в Польше и в финской войне. А затем вместе с миллионами советских людей он встал на борьбу с немецко-румынскими захватчиками и прошел страшными фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, во время которой служил в секретном гвардейском огнеметном батальоне. После ее окончания принимал участие в советско-японской войне.

В феврале нынешнего года Иван Тимофеевич встретил 99-летие. Он обладает замечательной памятью, помнит имена и звания своих командиров и боевых товарищей. Вспоминает, как в безводных степях Монголии, мучимый страшной жаждой, он упал без сознания и уже приготовился к смерти, сложив руки на груди крестом. «Меня спас наш командир роты Ларионов. Он очень ценил нас, молодежь, делал все, чтобы облегчить выполнение боевых задач. Он нашел нужные слова и заставил меня встать и идти дальше».

Великую Отечественную войну солдат-пехотинец Иван Колбас закончил в Германии. Он награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией».

Его жизненный путь – пример не только безупречного служения Родине, но и трудовой подвиг. Более 50 лет он проработал в родном колхозе.

Инна ВЛАДА. г. Дубоссары.