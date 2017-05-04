За его бессмертный подвиг

Вновь перечитываю воспоминания учительницы средней школы №2 г. Каменки Александры Тимофеевны Прохоровой: «Внешность бывает обманчивой, но есть лица, в которых как в зеркале отражается душа человека.

Открытый взгляд, доброта и приветливость, спокойная уверенность в своих силах – таким оно было у него. В первый раз я его увидела в компании соседних мальчишек. Даже не могла тогда подумать, что двое из них, он и Костя Кипер, так проживут свою жизнь.

Костя погибнет в далеком чужом Афганистане, Дорел – в Дубоссарах. Уже при первой встрече с ними было видно, что интересы ребят не замыкаются на играх и забавах, они отличались от сверстников серьезностью и собранностью, они были вежливы и внимательны к старшим. Дорел не был моим учеником, просто мы жили по соседству, но после школы часто шли домой вместе. По дороге о многом говорили (он был интересный собеседник): об учебе, его домашних делах, интересах и увлечениях, о будущей воинской службе… В отличие от некоторых ребят, он мечтал пойти в армию, готов был на подвиг. Рассуждал по-взрослому, серьезно и основательно. Я уже тогда для себя решила: из паренька вырастет надежный мужчина, настоящий человек. Но пришедшая в наш край война безжалостно обошлась со многими, в том числе и с ним».

В ноябре 1991 года Дорел Паирели был призван на срочную службу, а через полгода, в мае 92-го, погиб в Дубоссарах. Накануне вечером переданная приднестровцам боевая техника 14-й армии по приказу начальства созданной республиканской гвардии была сразу же распределена по боевым позициям. Личному составу подразделения, в котором служил молодой солдат, совершенно не оставалось времени на изучение складывающейся боевой обстановки – нужно было действовать. Рано утром 20 мая наша разведка, пытавшись проникнуть в тыл врага, попала в засаду. На выручку своим двинулся экипаж БТР в составе старшего лейтенанта Л.Н.Зиманова, лейтенанта Ф.Ф.Чернавского, рядовых Д.С.Паирели и С.Л.Дигорана. В районе Дубоссарской плотины завязался тяжелый неравный бой. Неприятель владел большими силами, и первоначально ему удалось взять верх над нашими. Геройски погибли семь человек, в том числе и Дорел, четверо получили ранения, двое попали в плен. Дальше, благодаря подоспевшему подкреплению, враг был отброшен от плотины, и важный стратегический объект – гидроэлектростанция – остался в наших руках. Рядовой Дорел Паирели посмертно был награжден орденом «За личное мужество», который вручил его отцу Семену Ивановичу и матери Марии Петровне сам командующий Александр Лебедь. Перед личным составом подразделения, в котором служил наш земляк, генерал поблагодарил родителей за воспитание сына, провел в казарму, где был оформлен уголок памяти и славы героев. Стало традицией приводить сюда новобранцев, с этого места домой решено было отправлять демобилизованных воинов. Позже Дорелу свое стихотворение посвятила его учительница Татьяна Владимировна Бровинская. В нем есть такие слова:

«…И в порыве благодарности герою

За его бессмертные дела

Произносим клятву, тихо, стоя,

Не забыть героя никогда!».

В экспозиции школьного музея, посвященного героям-освободителям нашей земли, достойное место отведено бывшему ученику Дорелу Паирели.

На этом можно было бы мне и закончить свой рассказ, но я все же хочу остановиться еще на одном, как мне кажется, немаловажном моменте. Воинам, погибшим от агрессоров Молдовы 20 мая 1991 года, на месте смертельного боя установили плиту. Благодарные потомки чтят память героев, это отрадно. Но только вот при изготовлении памятника допустили досадную ошибку в фамилии Дорела. На это указали представителям госадминистрации Дубоссар в надежде, что те распорядятся внести нужные коррективы, но, к большому сожалению, ошибка оставалась неисправленной на протяжении нескольких лет. Только после вмешательства депутата Верховного Совета ПМР, избранного от Дубоссарского района, Олега Марковича Баева на замечание семьи Паирели и членов местного отделения общества «Память» наконец-то отреагировали. На плите появилась правильно написанная фамилия, место памятника облагородили. В связи с этим хочу завершить свое повествование словами все той же учительницы Александры Тимофеевны Прохоровой, рассказавшей о герое-земляке: «До боли сердечной жаль всех, кто выполнил присягу народу до конца, кто жизнью своей заплатил за наше человеческое достоинство, наше право жить на родной земле. Мы должны сохранить память о подвиге Дорела Паирели и его товарищей. Навсегда».

Правильно сказано. Нужно теперь, чтобы слова эти подкреплялись нашими делами и поступками.

Маргарита БАЛИЦКАЯ, краевед, член совета ветеранов Каменского района.