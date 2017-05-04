Обоюдная обеспокоенность

В рамках визита в Приднестровье посла по особым поручениям МИД России Сергея Губарева состоялась его встреча с депутатами Верховного Совета.

Законодательный орган представляли Председатель Верховного Совета Александр Щерба, вице-спикер Галина Антюфеева, члены парламентской комиссии по внешней политике и международным связям Виктор Гузун, Игорь Буга, Андрей Сафонов. Автономный характер общения с народными избранниками приднестровцев российский дипломат объяснил тем фактом, что «без связи с депутатами Верховного Совета невозможно адекватно выстраивать взаимоотношения с Приднестровьем».

В начале встречи собеседники выразили обоюдную готовность открыто обсудить волнующие жителей республики проблемы. К сожалению, к традиционным, носящим внешний характер, добавились новые ограничительные меры Украины и Молдовы по импорту в адрес Приднестровья транзитных грузов с продовольствием, а также установление на восточной границе ПМР дополнительных контрольных таможенных и пограничных постов РМ. Наша республика, ее народ продолжают сталкиваться с вызовами и угрозами, противостоять которым нам готова помогать только Российская Федерация. Участники переговоров, что называется, «сверили часы» по актуальным аспектам региональных процессов, а также взаимоотношений между Россией, Приднестровьем, Украиной и Молдовой.

Среди некоторых журналистов бытует мнение, что посреднические усилия России запаздывают и являются реакцией на уже происшедшее. В ходе общения с журналистами, освещавшими встречу на парламентской площадке, Сергей Губарев не согласился с таким посылом и заметил: «Корректировать не до конца выверенные решения никогда не поздно. Главное – осознать их пагубность». Под дипломатически отточенной формулировкой «не до конца выверенные решения» российский дипломат имел в виду очередные ограничительные меры наших украинских и молдавских соседей.

Официального представителя российского внешнеполитического ведомства в большей мере беспокоила затянувшаяся пауза в переговорном процессе в формате «5+2» – его участники не встречались практически год. Вместе с тем, в складывающихся обстоятельствах Сергей Губарев не видит оснований для того, чтобы участники переговоров не собирались, не обсуждали интересующие проблемы и не искали их решения. К сожалению, из-за того, что они не встречаются, проблемы только множатся. Такое положение, как видно, не только не способствует решению накопившихся в отношениях между конфликтующими сторонами проблем, но и генерирует новые. Яркое тому свидетельство – недавнее решение украинских властей об ограничении транзитных поставок в Приднестровье продовольственных товаров. «Это не ведет к улучшению ситуации в регионе. Эти действия приводят только к росту напряженности и негативным последствиям. То, что мы лишены возможности все это открыто обсуждать, только усугубляет ситуацию», – заключил Сергей Губарев.

Как неоднократно отмечалось, в основополагающих документах переговорного процесса зафиксирован принцип, в соответствии с которым не допускается принятие односторонних действий, ухудшающих положение партнера по переговорам. К сожалению, приднестровская сторона не раз сталкивалась с многочисленными фактами игнорирования этого принципа.

Общаясь с журналистами по завершении встречи с представителем МИДа России, спикер парламента Александр Щерба сообщил: «Мы нашли понимание со стороны министерства иностранных дел России, которая неуклонно и последовательно отстаивает основополагающие принципы переговорного процесса». Вместе с тем, глава законодательного органа республики обратил внимание представителей прессы на нарушения нашими соседями принципов переговорного процесса, прежде всего, равенства ведущих диалог сторон, недопустимость односторонних действий, направленных на изменение позиции визави по переговорам, нарушение Молдовой и Украиной ранее достигнутых договоренностей. И решение, а теперь уже и предпринимаемые нашими соседями действия по установлению дополнительных контрольных постов, ограничению ввоза в республику продуктов питания – из этого же негативного ряда. Все это ставит под угрозу не только переговорный процесс…

Александр ЗАВЕЛЯ.