Вадим Красносельский ответил на озвученные журналистами вопросы, волнующие приднестровцев

Представителей приднестровских СМИ интересует, как глава государства оценивает ситуацию, связанную с запретом транзита грузов в Приднестровье через территорию Украины и установлением молдавских постов на приднестровско-украинской границе.

«Я считаю, что эти действия носят системный характер. Вначале речь шла о постах, о совместном контроле со стороны Молдовы и Украины по периметру приднестровско-украинской границы. Я уже неоднократно говорил, что эти действия были выполнены за спиной у Тирасполя, вне рамок переговорного процесса. Это односторонние действия Молдовы и Украины. Мы, конечно, их не приветствуем, как и слова Игоря Николаевича Додона о том, что он сторонник установления данных постов. Нельзя решать проблемы за спиной у одной из сторон переговорного процесса. Эти действия нанесут ущерб приднестровской экономике. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем. Мы сторонники рассмотрения этого вопроса на любой площадке переговорного процесса. Наш МИД работал в этой части и предлагал представителям Европейского союза, ОБСЕ принять участие в обсуждении данной проблематики, чтобы иметь возможность довести до наших коллег сведения о рисках от введения данных постов. К сожалению, многие дипломатические работники уклонились от участия в этой встрече, что неправильно. Решать проблемы без нашего участия или ставить нас перед фактом, конечно, можно попытаться, но всему, в том числе и терпению, есть предел. Так поступать нельзя. Мы открыты для диалога. Мы никогда не уклонялись от него. Мы считаем, что любые проблемы надо решать, не имеет значения, в каком формате – «5+2», «1+1», заседания рабочих групп… Но ни в коем случае не должно быть односторонних действий.

Что касается ограничений со стороны Украины по ветеринарной линии относительно импорта продуктов питания на территорию Приднестровской Молдавской Республики, мы их также считаем действиями одностороннего характера. Я напомню, что и Россия, и Украина являются гарантами переговорного процесса. А гарант должен обеспечивать исполнение ранее принятых обязательств. К сожалению, те или иные государства становятся на сторону Молдовы, выступая в роли сторонника и адвоката. Я напомню, что между Молдовой и Приднестровьем достигнут блок договоренностей (в 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 годах) по различным направлениям: по признанию номерных знаков, по свободной экономической торговле и по ветеринарии, в том числе. Эти договоренности необходимо соблюдать. Иначе просто теряется доверие. Конечно, мы будем предпринимать меры, искать решение, компромиссы. Я уже обратился в адрес президента и премьер-министра Молдовы к должностным лицам Российской Федерации как гаранта переговорного процесса, а также в министерство иностранных дел Украины относительно разрешения данной проблемы.

Мы сделали ряд компромиссных шагов навстречу нашим молдавским коллегам, прекратив ряд уголовных дел в отношении должностных лиц Молдовы, ликвидировав так называемую проблему с молдавскими школами с румынским языком обучения, полностью сняв проблематику земель Дубоссарского района, упростив миграционный режим. Но, к сожалению, за пять месяцев мы не видим встречного движения. До сих пор, к примеру, заблокирована железнодорожная ветка на Рыбницу. Молдавский металлургический завод три года работает без железнодорожной логистики, без возможности вывоза готовой продукции по железной дороге. Использование исключительно автомобильного транспорта очень усложняет процесс и увеличивает себестоимость выпускаемой продукции. Почему не открыть эту ветку, ведь, по имеющейся у меня информации, Украина готова это сделать, но блокирует Молдова. Этому предприятию Молдова якобы пытается помочь: разблокируйте ветку, в этом и будет помощь.

Я хотел бы видеть конструктив со стороны Молдовы. К сожалению, ожидаемое нами движение навстречу заменяется политическими лозунгами насчет федерализации, некоего статуса. Относительно федерализации много мнений в Интернете, проводится голосование. Но я хочу задать вопрос: тот, кто говорит о федерализации, готов ли сам к этому? Приднестровье к этому не готово. Почему? Потому что есть мнение народа, высказанное на референдуме. Готовы ли к этому молдавские политики? Готовы ли поменять Конституцию, законодательство, отменить некоторые законы, придать русскому языку статус государственного, предоставить статус Вооруженным силам Российской Федерации на территории Приднестровья? Нет, наверное, не готовы. Зачем тогда лозунги? Давайте их уберем в сторону, что изначально и предлагалось. Давайте уйдем от политики и решим проблемы, от которых зависит жизнь простых людей, – культурные, гуманитарные, экономические и так далее. Давайте приблизим наши позиции. В ином случае противодействие будет равно силе давления на нас. Надо решать существующие проблемы, а не заниматься пустыми политическими лозунгами. Это ни к чему не приведет», – ответил Вадим Красносельский.

Спрашивали журналисты и о перспективах развития переговорного процессе в формате «5+2».

«К сожалению, формат «5+2» близок к заморозке. Более того, у меня складывается впечатление, что нас пытаются всячески оттуда выдавить, что неправильно. С начала года мы написали не один десяток писем ко всем участникам и посредникам переговорного процесса в формате «5+2» с просьбой, с требованием созвать данный формат для обсуждения имеющихся проблем. Это же я предлагал Игорю Николаевичу Додону в ходе встречи 30 марта нынешнего года. Я предложил обратиться к Действующему председателю ОБСЕ господину Курцу с совместным, подписанным двумя президентами, заявлением о том, чтобы созвать данный формат. Ответа пока нет. Я же настаиваю на созыве данного формата для обсуждения вопросов, от решения которых зависит жизнь простых людей. Россия в этом нас поддерживает и также настаивает на созыве заседания «Постоянного совещания…».

Комментируя по просьбе представителей масс-медиа присутствие молдавского президента на Параде Победы в Москве, глава приднестровского государства подчеркнул: «Я считаю, если президент любого государства побывал на Параде Победы и почтил память павших воинов, это заслуживает уважения».