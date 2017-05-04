Президент встретился с руководителями профсоюзных организаций Приднестровья

В диалоге государства с представителями профсоюзных организаций приняли участие Председатель Правительства Александр Мартынов, главы министерств и ведомств республики.

Открывая общение с профсоюзными лидерами, глава государства отметил, сколь велика роль профсоюзов в истории Приднестровской Молдавской Республики. При этом Вадим Красносельский констатировал снижение в последнее время их влияния на общественную жизнь и общественные отношения, подчеркнув, что во многих странах профсоюзам отводится должное место, и они активно участвуют в социальной жизни государства. «Меняются формы собственности, но никто не должен ставить под сомнение сам факт существования профсоюзов. В перспективе профсоюзные организации должны стать социальным партнером в отношениях между государством и гражданами. Надеюсь, что наш диалог даст импульс развитию профсоюзного движения в Приднестровье», – отметил Вадим Красносельский.

В ходе дискуссии с руководством республики руководители профсоюзов получили возможность задать волнующие их вопросы. Они констатировали, что сегодня права данных организаций нарушаются на некоторых предприятиях и в отдельных организациях. Зачастую новый руководитель учреждения начинает свою работу с того, что принимает решение о ликвидации профсоюзной организации. Вадим Красносельский рекомендовал сообщать о подобных фактах, на основании которых будут проводиться проверки.

Блок адресованных Президенту вопросов касался несоблюдения трудового законодательства, низких заработных плат в отдельных отраслях, отсутствия полноценного механизма социального страхования от несчастных случаев на производстве. На сегодняшний день законопроект, предполагающий его введение, находится на рассмотрении Верховного Совета ПМР. В приднестровском законодательстве нет и критериев того, какие заболевания могут быть признаны профессиональными. Вадим Красносельский подчеркнул важность возобновления работы над данным документом. Он считает необходимым скорректировать все необходимые расчеты и на законодательном уровне закрепить критерии определения профессиональных заболеваний.

Отвечая на вопрос о низком уровне заработной платы, в частности, в учреждениях культуры, Вадим Красносельский отметил, что сегодня Правительство делает все возможное для регулярных выплат пенсий и заработных плат. По словам главы исполнительной ветви власти Александра Мартынова, одним из способов повышения уровня оплаты труда в сфере культуры может стать оптимизация штатной численности. При этом Вадим Красносельский подчеркнул: «При проведении оптимизации в таких учреждениях нужно быть очень аккуратными. Работников здесь и так не хватает. Экономить на культуре народа недопустимо».

Еще одна проблема, поднятая в ходе общения с Президентом, – плачевное состояние спортивных залов и площадок в учебных заведениях. Глава государства отметил значимость развития и популяризации спорта среди подрастающего поколения. Александр Мартынов, в свою очередь, сообщил, что в 2018 году будет создан целевой бюджетный фонд, средства которого планируется расходовать, в том числе, и на обновление материально-технической базы учебных заведений.

Один из вопросов, адресованных Президенту, – о необходимости организации курсов повышения квалификации для медицинских работников с высшим образованием. Вадим Красносельский считает, что такие курсы для специалистов общего профиля можно организовать на базе медицинского факультета Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. Сэкономленные средства могут быть направлены на привлечение зарубежных специалистов, которые будут преподавать на курсах повышения квалификации.

Прохождение срочной службы в Вооруженных силах студентами Приднестровского госуниверситета – еще одна тема, поднятая в ходе диалога с Президентом. На сегодняшний день молодые люди после первого курса обучения в вузе должны отслужить в армии. По словам главы студенческого профкома Инны Чурсиной, многие студенты после увольнения со срочной службы не возвращаются к учебе в университете. Данная проблема наиболее остро ощущается, в частности, на инженерно-техническом факультете. Вадим Красносельский напомнил о том, что уже сделано для повышения привлекательности срочной службы в приднестровской армии. Срок службы сокращен до одного года. Молодые люди проходят службу в режиме рабочего дня и по территориальному принципу. После окончания первого курса обучения в вузе призванные на срочную службу ребята могут перевестись на заочную форму обучения на бюджетной основе. Режим рабочего дня позволяет не прерывать учебный процесс.

Завершая полуторачасовую беседу, Вадим Красносельский поблагодарил представителей профсоюзных организаций за выполнение ими важнейшей защитной функции и выразил надежду на то, что встреча даст практические результаты. Кроме того, глава государства призвал профсоюзы активнее пользоваться правом законодательной инициативы.

Пресс-служба Президента ПМР.