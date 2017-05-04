Тирасполь, Кишинёв и Москва – «за». Вена ещё думает…

Во вторник Приднестровье в очередной раз посетил посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев, представляющий Москву в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию.

В рамках визита российский дипломат встретился с Президентом Вадимом Красносельским, депутатами Верховного Совета и министром иностранных дел Виталием Игнатьевым.

О том, что Сергей Губарев со дня на день должен посетить Тирасполь и Кишинёв, было объявлено ещё в первой декаде этого месяца. Видимо, не случайно Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм также в эти дни решил приехать в Молдову и Приднестровье.

О том, что он намерен обстоятельно побеседовать с господином Хаймом, Сергей Губарев объявил во время встречи с министром иностранных дел Приднестровья Виталием Игнатьевым. Дело в том, что число проблемных вопросов, которые требуют обсуждения в формате «5+2», растёт с каждым месяцем, а последний раз «Постоянное совещание…» (формат «5+2», куда входят Приднестровье и Молдова – стороны переговоров; Россия, Украина и ОБСЕ –

посредники; ЕС и США – наблюдатели. – Прим.) собиралось 3-4 июня прошлого года. И Приднестровье, и Молдова, как отметил в интервью журналистам Сергей Губарев, выступают за скорейшее проведение раунда переговоров в формате «5+2». Отклика со стороны действующего австрийского председательства в ОБСЕ пока нет.

«Сейчас речь идёт не о том, чтобы сделать его (формат «5+2». – Прим.) продуктивным, а о том, чтобы мы в ближайшее время хотя бы собрались. Говорить о какой-то продуктивной работе в формате «5+2» не совсем реалистично, потому что скоро мы торжественно отпразднуем год, как собирались в последний раз», – подчеркнул в беседе с журналистами Сергей Губарев.

В беседе с Президентом Приднестровья Вадимом Красносельским российский дипломат сообщил, что накануне он встречался с представителем по политическим вопросам от Молдовы Георгием Бэланом и советником президента Молдовы Василием Шовой. «Мне импонирует, что и они выступают за скорейшее проведение официального заседания. Думаю, что всем уже понятно, что без этого не обойтись, что дальше тянуть не имеет смысла. Сидеть по углам – не самый лучший способ решения проблем. А проблемы, к сожалению, только накапливаются», – отметил в этой связи посол по особым поручениям МИД РФ.

В свою очередь Президент Вадим Красносельский заметил: «Что касается формата «5+2», то Приднестровье видит необходимость скорейшего созыва данной площадки для обсуждения всех проблем. Мы обратились в адрес Действующего председателя ОБСЕ и ко всем участникам данного формата, но пока безрезультатно. Более того, Вы говорите, что молдавская сторона выступает за то, чтобы в максимально сжатые сроки созвать заседание в формате «5+2». 30 марта в ходе встречи с Президентом Молдовы Игорем Николаевичем Додоном мы предложили подготовить совместное обращение в адрес Действующего председателя ОБСЕ. Вроде бы как Президент Додон вначале дал согласие, но воз и ныне там. Что мешает совместному обращению? Надо, чтобы слова не расходились с делами».

Комментируя итоги встречи с Сергеем Губаревым, глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев в беседе с представителями СМИ отметил: «Взаимодействие с российской стороной носит не просто регулярный характер, но, по сути, мы занимаем одинаковые позиции по принципиальным вопросам, которые касаются использования политико-дипломатических мер для разрешения проблемных ситуаций, задействования всего инструментария формата «5+2» для того, чтобы нивелировать негативные издержки».

К перечню вопросов, требующих скорейшего обсуждения, добавился и касающийся отказа Украины с 20 мая пропускать через свою границу без согласования с молдавскими органами товары для Приднестровья, подлежащие ветеринарному контролю. «Я обсуждал эту тему сегодня и с Вадимом Николаевичем Красносельским. Её мы затрагивали и в ходе беседы в Верховном Совете, – сообщил журналистам Сергей Губарев. – Необходимо прийти к пониманию резонов, которые толкнули украинских партнёров на такие шаги и главное – к пониманию того, как минимизировать ущерб от них. Основным, как мне представляется, способом был бы скорейший созыв официального заседания в формате «5+2», в рамках которого можно высказать все озабоченности». При этом представитель МИД РФ добавил, что в рамках «Постоянного совещания…» не лишним будет напомнить всем его участникам «о принципе, который зафиксирован в переговорных документах, – не предпринимать односторонние действия, которые ухудшают положение партнёров по переговорам».

Кроме тем, которые могут составить повестку дня будущего раунда переговоров в формате «5+2», журналистов во время интервью с Сергеем Губаревым интересовала и позиция Москвы относительно недавнего решения Конституционного суда Молдовы о признании российских миротворцев «незаконно находящимися на территории Молдовы иностранными войсками». Поясним: вопросы миротворческой деятельности в компетенцию переговоров по молдо-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» не входят. На все попытки Молдовы и некоторых других участников «Постоянного совещания…» внести их в повестку дня Приднестровье и Россия отвечали достаточно жёстко, так как для этой сферы есть специальный формат – Объединенная контрольная комиссия. «Есть русская поговорка: «Хоть горшком назови, только в печку не ставь». Мы исходим из того, что Молдова является таким же участником миротворческой операции, как Россия, Приднестровье и Украина (в состав Совместных миротворческих войск в зоне молдо-приднестровского конфликта входят российский, приднестровский и молдавский контингенты, а также группа украинских военных наблюдателей. – Прим.). Мандат миротворческой операции будет исчерпан тогда, когда реализуется выход на политические договорённости по приднестровскому урегулированию. Пока же мы достаточно далеки от достижения каких-то политических договорённостей, поэтому пересматривать наше отношение к миротворческой операции, несмотря на оригинальные решения Конституционного суда Молдовы, руководство моей страны не видит никаких оснований», – озвучил позицию Кремля Сергей Губарев.

После визита в Тирасполь российский дипломат отбыл в Кишинёв. Там у него были запланированы повторные встречи с представителями РМ. Как говорилось выше, намеревался Сергей Губарев обсудить и возможность проведения в ближайшее время встречи в формате «5+2» со Спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ Вольфом Дитрихом Хаймом. 25 мая он должен посетить приднестровскую столицу, где у него назначен ряд встреч с руководством нашей республики. Поэтому о том, состоится ли заседание «Постоянного совещания …» или же нет в ближайшее время, читайте в следующем номере нашей газеты.

Александр НИКИТИН.