«Прямая линия» в «Приднестровье»

Редакция газеты продолжает её вести с должностными лицами республики.

30 мая состоится прямой диалог читателей с министром просвещения Татьяной Геннадиевной Логиновой. Руководитель ведомства ответит на интересующие вопросы приднестровцев.

Время проведения «Прямой линии» выбрано не случайно. Заканчивается учебный год – впереди ЕГЭ. Что ожидает выпускников и их родителей? Куда дальше пойти учиться дочери или сыну, какую специальность приобретать им?

Лето – пора отдыха. И этот вопрос немаловажен. Как будут организованы оздоровление и досуг ребят?

Время летних каникул скоротечно. Только, казалось, прозвенел последний школьный звонок, означающий конец учебного года, а 1 сентября уже на пороге. Как к нему подготовятся учебные заведения и в материально-техническом плане, и методически?

Главная цель проведения «Прямой линии» – это не только ответы на важные вопросы граждан в сфере образования, но и выявление таких направлений дальнейшей работы министерства просвещения, которым требуется уделить внимание.

«Прямая линия» состоится в редакции газеты «Приднестровье» 30 мая с 9.00 до 12.00.

Предварительно вопросы можно задать 26, 29, 30 мая с 9.00 до 12.00. по телефонам: 0(533) 7-47-00, 9-70-54, а также по электронному адресу: pridnestr@idknet.com.