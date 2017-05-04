Кафе с приставкой «анти»

Слово «антикафе» уже давно у всех на слуху, но многие из нас до сих пор не совсем понимают значение этого явления в современном обществе.

Что же такое антикафе: новаторский подход к предпринимательству в сфере услуг или новомодное молодежное веяние? Скорее всего, первое, но и без второго не обойдется!

О премудростях работы такого заведения как нельзя лучше нам расскажет директор столичного антикафе «FreeДом» и молодой предприниматель Павел Еремеев.

Гостя нашей газеты я знал еще со студенческой скамьи: он учился в госуниверситете по специальности «Социально-культурная деятельность». В связи с этим первый же мой вопрос был безыскусен: что его сподвигло заняться предпринимательской деятельностью и уйти из культуры? «Действительно, изначально я выстраивал свои перспективы в направлении творчества и культуры, – с улыбкой отвечает Павел Еремеев. – Но я человек амбициозный и чувствовал, что не полностью реализуюсь в творчестве. Сцена помогла мне во многих аспектах: быть открытым в общении с людьми, творчески подходить к организации мероприятий… Толчок действительно произошел от хобби. Теперь мне нравится как и моя нынешняя деятельность, так и творчество».

Павел занимается несколькими проектами, и один из них – антикафе. Антикафе, если по-простому, – это такое заведение, где платят не за съеденное, как в кафе, а за проведенное там время. Здесь много настольных и видеоигр, есть возможность поучаствовать в тренингах, различного рода мастер-классах, музыкальных вечерах (или организовать их самостоятельно!). Или просто посидеть с любопытной книжицей. Еда и напитки также входят в стоимость времяпровождения в обычном антикафе. Это заведение в Тирасполе располагается прямо в сквере Авиаторов, на Балке. Вот такие пироги!..

Три слова, которыми оценивает Павел Еремеев свое антикафе «FreeДом» (смысл названия буквален – «свободный дом»), – это «современно», «интересно» и «универсально». Что касается последнего, то это относится и к возрастным рамкам посетителей антикафе. Сейчас его основной контингент – люди 14-28 лет, но нередко приходят и посетители зрелого возраста. «У нас работает частный кинозал, мы показываем и предлагаем к обсуждению документальные исторические фильмы, фильмы о войне, – рассказывает нам директор антикафе за чашечкой горячего американо. – Кто знает, возможно, в будущем мы сменим ориентир, и к нам будет приходить публика старшего возраста!».

Ну и дети младшего возраста здесь нередкие гости: дружелюбная атмосфера способствует проведению детских праздников.

К подбору команды Павел как молодой предприниматель подходит очень серьезно. «Я многого еще не знаю, поэтому долго присматриваюсь к сотрудникам и партнерам. Ценю более всего в них открытость, коммуникативность, желание заниматься самообразованием. Психологическое образование в нашей сфере тоже очень важно: ведь в антикафе общаться необходимо с людьми всех возрастов!».

А что же в плане конкуренции? «Мне приятно это сказать, но ниша антикафе в Приднестровье становится высококонкурентной, – отмечает наш собеседник. – Это дает возможность развиваться. Сегодня многие большие компании включают в спектр своих услуг антикафе». И действительно, все больше мы слышим, что разные организации проводят вечера интеллектуальных, настольных игр… Но одинаковых направлений в антикафе не бывает!

Здесь, пожалуй, и стоит отметить главное отличие такого культурно-развлекательного заведения от обычного кафе: в антикафе люди собираются не покушать, а найти единомышленников по интересам, стать участником презентации или просто поспорить на тему и без – и все это за чашечкой чая с печеньем…

Несмотря на то, что Павел ушел из сферы культуры в сферу предпринимательства, он уверен: учиться будет и в 40, и в 60 лет. Более всего молодого, но достаточно уверенного в себе и креативного предпринимателя волнует аморфность молодежи Приднестровья. Ведь столько интересного в нашей республике еще можно придумать, столько нового сделать! «Всем, кто начинает свое дело в молодом возрасте, я советую иметь либо наставника, либо постоянно заниматься самообразованием, – продолжает он. – Сейчас в нашей республике нужны умы, и вскоре, уверен, наступит очень подходящее время для самореализации молодых людей, которым стоит только поверить, что они могут свернуть горы!».

В конце нашей беседы я снова перевожу разговор с бизнеса на высшее образование и иронически спрашиваю: красный диплом – это приговор?.. Павел Еремеев произносит двусмысленную фразу: «Несмотря на высшее образование, в жизни можно многого добиться. Моя супруга – кандидат наук, и мне стыдно, что она будет читать это, но я все же ставлю самообразование выше, нежели университетское, – считает Павел. – Конечно, университет дал мне много классических знаний. Однако система, вектор подчас мешают человеку выйти за рамки обычного мышления и найти свое место в жизни». Заявление смелое, но в какой-то мере и верное. Актуальный современности и новаторский подход к культуре – разве это не то, что оздоровит наше общество и сблизит поколения?

Андрей ПАВЛЕНКО.