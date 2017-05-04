ВЕСТИ С МЕСТ

Тирасполь

Наше здоровье

За 2 месяца работы нового корпуса химиотерапии РКБ лечение прошли более 340 пациентов. Это на 100 пациентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда отделение химиотерапии располагалось в старом здании. Врачи смогли освоить новые возможности проведения диагностики и химиотерапевтических процедур. Корпус оснащён самым современным оборудованием. Это почти тысяча единиц и 136 наименований. Как отмечают специалисты, программа АНО позволила на 40% увеличить возможности помощи онкобольным. Официальное торжественное открытие корпуса намечено на 6 июня, сообщается на официальном сайте АНО «Евразийская интеграция».

Дубоссары

С юбилеем, школа!

Дубоссарская средняя школа №2 отметила 65-летний юбилей. Праздничные мероприятия проводились в несколько этапов. Участниками завершающего гала-концерта стали сами учителя, которые не только пели, но даже провели танцевальный флешмоб. По традиции, во время праздника чествовали ветеранов труда. Каждый из них посвятил школе от 30 до 45 лет. Сегодня в Дубоссарской школе №2 обучается около шестисот учеников, работает более полусотни педагогов. Выпускники школы – это высококвалифицированные специалисты различных отраслей народного хозяйства, многие работают на руководящих должностях и известны, в том числе, и за пределами республики.

Зоопарк ждет в гости

Ко Дню защиты детей по поручению главы государственной администрации организуют бесплатные экскурсии для воспитанников детских садов и учащихся начальных классов в Дубоссарский зоопарк. «Здесь можно увидеть разнообразные виды животных и птиц. Наш зоопарк вызывает большой интерес у посетителей не только из Дубоссар, но и из других городов республики и у гостей Приднестровья. Уверен, что у наших детей посещение зоопарка вызовет самые положительные эмоции и впечатления. Для них это станет настоящим праздником», – сказал Руслан Чабан, отметив, что данные меры направлены также на поддержку Дубоссарского зоопарка.

Каменка

Да здравствует спорт!

В Каменке открыт летний спортивный сезон. Традиционно спортивным состязаниям предшествовали торжественные мероприятия. На городском стадионе «Октомбрие» звучала музыка, состоялись парад команд, представляющих город и сельские населенные пункты, а также показательные выступления коллектива спортивно-бального танца и юных гимнастов. Спортивных побед пожелали командам начальник Каменского УНО Екатерина Назаренко и директор СДЮШОР Юрий Греков. Грамотой спортшколы отмечен постоянный участник шахматных турниров 80-летний грушковчанин Владимир Ликий.

Слободзея

Воспитать новых чемпионов

В Кицканах на местном стадионе переоборудовали футбольное поле. На нем установили современное искусственное покрытие. Теперь здесь можно в любое время года проводить футбольные матчи и соревнования как местного, районного, так и республиканского значения. Искусственный газон, которым покрыто игровое поле, наделен рядом преимуществ – он является всесезонным, не зависит от погодных условий и рассчитан на 25 лет. Это третье подобное футбольное поле в республике, два аналогичных оборудованы на стадионах в Тирасполе и Бендерах.

Григориополь

Спее – 306 лет!

В день святого Николая Чудотворца жители села Спея отметили храмовый праздник. Традиционно ко Дню основания села тщательно готовится не только администрация, но и сами сельчане. Они пекут караваи, готовят любимые блюда молдавской кухни. В местном Доме культуры был организован концерт. Своё творчество жителям села дарили творческие музыкальные и танцевальные коллективы. После концертной программы сельчане смогли принять участие в спортивных соревнованиях и отдохнуть на берегу Днестра. Сегодня в Спее проживают более 2,5 тысячи человек, которые год от года делают село лучше и краше, а также соблюдают и приумножают славные традиции своих предков.

Бендеры

Семья – это важно!

В Бендерском детском доме прошла встреча с приёмными семьями. Мероприятие приурочили к Международному дню семьи. На него было приглашено более 40 семей со всего Приднестровья. Для гостей сотрудники и воспитанники детского дома устроили праздничную программу. В этот день чествовали не только родителей, но и детей. Отмечались их достижения в учёбе, спорте и различных видах творчества. В рамках праздника поздравили и весенних именинников. По традиции студенты юридического факультета Приднестровского госуниверситета преподнесли детям большой именинный торт.