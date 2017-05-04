Приднестровский вкус и качество

Хлеб, молоко и к чаю печенье – с таким списком покупок я зашла в один из столичных супермаркетов. А увидела…

Уже при входе в торговый зал столпились покупатели. И по какой-то привычке или традиции я направилась к образовавшейся очереди. Оказалось, что со вторника в супермаркете «Фуршет» покупателей угощали маринованными грибами, свежими помидорами, ароматной выпечкой, молоком, колбасой, копчёной рыбой. Отведать много ещё чего вкусного можно было в рамках акции «Покупай приднестровское!», которую совместно с отечественными производителями организовала Торгово-промышленная палата Приднестровья. Покупателям предлагали продегустировать продукцию около 20 приднестровских предприятий. Все, что было до сих пор неизвестно, а уж тем более понравилось, можно было сразу приобрести в магазине. Найти понравившийся товар на полках супермаркета можно по отличительной символике «Покупай приднестровское!». В первый день акции производители предлагали рыбные продукты, мясные полуфабрикаты, мучные и колбасные изделия. Во второй день – молоко, творог, сыр, кондитерские и хлебобулочные изделия. И так до пятницы – овощи, томаты, свежие, маринованные и соленые грибы шампиньоны, очищенная вода, сладкие газированные напитки, алкогольная продукция.

Моё появление в магазине пришлось на дегустацию помидоров и грибов. Томаты привлекали внимание яркостью и большими размерами. «Неужели местные?» – спрашиваю у девушки, раскладывающей овощи на столе. «Конечно! И экологические чисты к тому же», – отвечает она. Выращивают помидоры у нас в современном высокотехнологичном тепличном комплексе ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». «Технологии, которые мы применяем, – это теплицы повышенной фитосанитарной защищённости, то есть применяются средства биологической защиты. И никаких пестицидов, гербицидов, которые используются для уничтожения вредителей», – рассказали представители комплекса. В супермаркете помидоры реализуют давно, их уже знают покупатели. Рядом со мной их пробует женщина с ребёнком. Говорит, что помидоры этого производителя часто покупают её родители. «Я последние годы живу в Дубае, там таких вкусных помидоров нет, а эти имеют натуральный вкус», – рассказывает мне Ирина.

Выращивают приднестровские помидоры по передовой технологии «УльтраКлима». Она позволяет управлять циклами по выращиванию томатов. Урожай хозяйство собирает с октября по июнь. «Мы нацелены именно на этот период межсезонья, когда нет местных овощей, а только импортные. А наша продукция как раз и сокращает поступление к нам импорта. В летнее время, когда есть открытый грунт, мы уступаем место нашим аграриям и сельхозпроизводителям», – рассказывают покупателям представители тепличного комплекса.

Рядом расположилась продукция парканского производства ООО «Раксат». Грибы маринованные, солёные и свежие шампиньоны. Хозяйство выращивает грибы в восьми больших подвалах. Поставляют продукцию в магазины шаговой доступности, действуют выездная торговля, продажа трудовым коллективам организаций и четыре точки прямой реализации на рынках республики. Поставки идут на столичный комбинат питания «Школьник» и в образовательные учреждения УНО города Бендеры.

«Приятно, что в Приднестровье есть такая продукция, о которой мы не знали. А сейчас, попробовав на вкус, оценив на вид грибы, будем знать, что брать», – хвалит продукцию покупательница Маргарита.

После угощения помидорами и солеными грибочками подхожу к большим бутылям с водой. Их на акцию представила ООО «Аквина». В разговоре с предпринимателем Татьяной Чумаченко узнаю, что организация реализует небольшой социальный проект – в течение 12 лет бесплатно поставляет очищенные воду в герметичных пластиковых бутылях в роддом Тирасполя. Очистка воды идёт методом обратного осмуса – метод живой клетки, когда через поры мембраны проходит молекула воды, а также соли магния, калия и натрия. «Это то, что надо человеку для поддержания в организме кислотно-щелочного баланса, всё остальное сливается в канализацию. Из одного литра водопроводной воды получается только 500 мл. То есть 50% составляют грязи, примеси и взвеси», – объясняет Татьяна и предлагает покупателям оценить вкус воды в стаканчиках.

Возле выставочных столов и полок магазина с маркировкой акции останавливаются покупатели, интересуются товаром, некоторые тут же кладут понравившиеся в корзины. «Мы ждём побольше приднестровских товаров, потому что уже надоели эти импортные продукты. Хотим натуральной, чистой продукции от наших производителей, которые должны развиваться», – сказала организаторам акции покупательница Людмила.

Как рассказала представитель ТПП Приднестровья Кристина Димитрова, не только в «Фуршете» предлагают попробовать и оценить местные товары. К акции подключились магазинчики шаговой доступности и сеть других магазинов Тирасполя. Кристина отмечает, что акция продолжится. Следующие на очереди – торговые точки других городов Приднестровья. К слову сказать, сегодня в столичном парке «Победа» проходит выставка-ярмарка продукции местных производителей, чтобы привлечь внимание потребителей к качественным отечественным товарам. Так что ищите символику и плакаты с надписью «Покупай приднестровское!».

Ирина ГЕРАСИМОВА.