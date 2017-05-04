Анискин из Тирасполя

«Участковый от Бога, строгий и требовательный наставник», – именно так отзываются о ветеране милиции Михаиле Степановиче Кишле его последователи. Об этом уникальном человеке нам поведал его ученик (ныне ветеран МВД ПМР) Михаил Пащенко.

Старший лейтенант милиции в отставке Кишля воспитал не одно поколение сотрудников органов внутренних дел. 9 мая легенде УИМ исполнилось 90 лет. Более 20 из них он посвятил службе участковых инспекторов.

Михаил Степанович родился в 1927 году. Когда ему было 14 лет, началась Великая Отечественная война. Подростку с лихвой досталось от оккупантов всяческих бед и лишений. Он рано повзрослел от пережитого, стал не по годам закалённым юношей.

В правоохранительные органы Михаил Кишля попал по счастливой случайности. Ветеран с улыбкой вспоминает о том, как после демобилизации из армии военкоматом был направлен в Тираспольский городской отдел милиции. В то время участковых инспекторов катастрофически не хватало, их работа считалась одной из самых сложных. «Приехал один майор из района и говорит: «Я найду среди вас участкового». И вызывал по одному на беседу. Я сразу прошёл отбор, меня назначили на должность. Был очень рад, так как действительно хотел этого, в то время это было престижно», – рассказывает ветеран.

За молодым сержантом милиции была закреплена Колкатовая Балка в Тирасполе. Участковый сразу обрёл среди населения славу справедливого, непреклонного и неподкупного стража правопорядка. Его уважали даже те, кому по долгу службы он противостоял – хулиганы, дебоширы, нарушители закона. В борьбе с беззаконием, как отмечает Михаил Степанович, ему часто помогали жители – настолько доверительные отношения сложились у него с населением.

На памяти офицера в отставке множество случаев, связанных с риском для жизни, забыть их просто невозможно. На вопрос, были ли из них особенно интересные, он отвечает, что в милиции интересно всё без исключения, и начинает рассказ: «Помню, жила у нас на улице Чапаева семья. Дом у них был большой. И что ни выходные – там то свадьба, то гулянка. Всё это сопровождалось громкой музыкой и нецензурной бранью. Жители района жаловались мне на них, говорили, что это происходит уже на протяжении 20 лет. Участковых за этот период было там, наверное, человек 10 или 15. И никто не мог с ними сладить. Я приехал туда, а меня соседи предупреждают: «Не связывайся с ними – убьют, отравят». На что я ответил: «Скоро всё наладится».

Слово своё Михаил Степанович сдержал. Он стал настолько частым и назойливым «гостем» в их доме, что дебоширам было легче выполнять законные требования представителя власти, нежели жить по своим фривольным правилам.

С гордостью ветеран вспоминает одно из раскрытых им убийств. На подведомственной ему территории пропала одна из жительниц, он в тот момент был в отпуске. Два дня оперативники не могли найти её даже со специально обученными собаками. Интуиция подсказывала Михаилу Степановичу, что женщины нет в живых. Для выяснения обстоятельств он отправился к главному подозреваемому в совершении преступления – её супругу. Участковый знал: женщина была красива, пользовалась вниманием у лиц противоположного пола, а муж был очень ревнив. Михаил Кишля был большим профессионалом, прирожденным знатоком психологии. Он сумел настолько грамотно построить диалог, что спустя полчаса разговора подозреваемый сам рассказал милиционеру об убийстве и указал место в палисаднике, где захоронил тело своей жены.

За 20 с лишним лет участковый раскрыл не один десяток преступлений, уладил не один семейный конфликт и фактически избавил район от «проблемных» жителей. Главным качеством, которым должен обладать милиционер, по мнению Михаила Кишли, является честность. «Нас учили так: для того, чтобы разбирать те или иные жалобы, нужно уметь ставить себя на место других людей, тогда ты будешь правильно их расследовать», – говорит ветеран МВД. Этому же участковый учил и своих последователей. Михаил Степанович буквально жил работой, дышал ею. Фактически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю он был доступен для каждого жителя участка. На вопрос: «В чём заключается секрет его безупречной службы?» – ветеран МВД, оглядевшись по сторонам, почти шёпотом, будто это тайна, отвечает: «Я могу по виду определить человека. Могу, дано мне это». За смелые и находчивые действия по охране общественного порядка, за проявленную доблесть за годы работы в правоохранительной системе Михаил Кишля был награждён орденом «Знак Почёта» и медалями.

Ирина КРАВЕЦ.