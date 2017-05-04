Единая душа

24 мая православные верующие почитают создателей кириллической письменности равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В СССР в календарь праздничных и памятных дат 24 мая как День славянской письменности и культуры был включён в 1986 году. Ежегодно в Приднестровье проводятся Дни славянской письменности и культуры, предполагающие череду культурных и просветительских мероприятий. Этот год не стал исключением.

Для концерта народной артистки России и Приднестровья Надежды Крыгиной и Государственного академического ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной тоже было своё начало – развёрнутая в фойе Дворца мини-выставка Тираспольского объединённого музея. Кроме живописных работ приднестровских художников на ней можно было увидеть и предметы быта народов, живущих в Приднестровье, и раритетные книги и журналы, изданные в XVIII – начале XX веков. «Можно отметить «Пандекты» и «Тактикон» Никона Черногорца. Это первое их печатное издание в России конца XVIII века по рукописи 1672 года. На выставке также представлены «Псалтырь» 1904 года издания, «Часослов» конца XIX века. Очень интересная книга «Письма и сочинения А.С.Пушкина», которая хранилась в библиотеке Алексеевского реального училища (располагалось напротив женской гимназии – нынешней гимназии. – Прим.). Даже сохранился библиотечный формуляр. Или вот журнал «Вокруг света» 1913 года – прадедушка нынешних красочных одноимённых журналов. У каждой книги, у каждого предмета, представленных здесь, своя уникальная, неповторимая судьба. Бывает, что люди случайно находят такие вещи, а затем передают их в музей, понимая, что здесь они сохранятся». Среди старинных утюгов, самоваров моё внимание привлёк ребристый деревянный предмет с ручкой. Татьяна Мироненко пояснила, что это рубель – пращур нынешних утюгов. Я и дальше бы продолжил знакомство с экспонатами этой мини-выставки, но уже начинался концерт. Открыло его выступление народного коллектива русской общины города Бендеры «Добрыня» с тем же названием. Как отметил в кулуарной беседе с нашим корреспондентом главный специалист представительства «Россотрудничества» в РМ Сергей Скворцов, на включении в концертную программу приднестровского коллектива настояла Надежда Крыгина. Кишинёвское представительство «Россотрудничества» как раз и было организатором концерта. «День славянской письменности и культуры – наш общий праздник, потому что у нас единая душа. Конечно же, это не первое посещение российскими артистами Приднестровья, которое мы организовываем. Мы пытаемся делать это как можно чаще. Могу анонсировать, что 13 июня здесь же, во Дворце Республики, пройдёт ещё одно выступление российских музыкантов», – отметил Сергей Скворцов.

Представлять же приднестровцам российских артистов, которые выступали в этот вечер на сцене, было бы лишним. Как сказала в интервью директор Дворца Республики Елена Пирогова, пригласительные (концерт был бесплатным) улетучились менее чем за два дня после того, как поступили в кассы. И Надежда Крыгина, и ансамбль «Россия» уже не раз бывали в Приднестровье. Последний раз коллектив имени великой советской певицы Людмилы Зыкиной участвовал в мероприятиях, посвящённых 70-летию Ясско-Кишинёвской операции. «В Тирасполь мы приезжали много раз. Людмила Георгиевна, основательница нашего ансамбля, также приезжала сюда с концертами. Поэтому мы очень любим вашу замечательную республику и самое главное – ваших удивительных и очень добрых зрителей», – сказал руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко, добавив при этом, что хотел бы сыграть в Бендерской крепости, для чего подготовит специальную, как он её сам назвал, историческую программу.

Не так давно ансамбль «Россия» совместно с Музеем космонавтики (г. Москва) стали инициаторами создания Международной творческой лаборатории композиторов «Открытый космос». В скором времени, со 2 июня по 16 сентября, будет открыта вторая творческая лаборатория. «На то он и «Открытый космос», что открыт для всех. Это был музыкальный эксперимент, но он оказался успешным и резонансным. Ожидается, что вторая лаборатория тоже будет интересной. Поэтому мы приглашаем и приднестровских композиторов принять участие в нём», – подчеркнул Дмитрий Дмитриенко. В этом году ансамблю исполнится 40 лет, и, по словам его руководителя, выступление в Тирасполе – часть юбилейного гастрольного тура коллектива. За годы своего существования он объехал полмира. «Мы часто выступаем за рубежом, в языковой среде, где вообще нет ни одного русскоговорящего. Например, в Индонезии, в Джакарте, в конце нас попросили сыграть «Очи чёрные». Потом мы «Очи» на бис ещё полчаса играли. Вы не представляете, что с залом творилось. Но такого эффекта не будет, если не пропустить песню через себя», – отметил Дмитрий Дмитриенко. Был подобный случай и у Надежды Крыгиной. «Главная награда для артиста – аплодисменты и любовь зала. Недавно были в Болгарии – я четыре раза пела вместе с залом «Стоит под горою Алёша». Не расходятся люди, плачут, хлопают, кричат: «Алёшу! Алёшу!». Это самое большое признание, когда залу нравится. Зритель всегда прав», – сказала Надежда Крыгина. К слову, последняя фраза имеет ещё и вот какой подтекст – болгарские власти до сих пор предпринимают попытки протолкнуть идею о сносе монумента «Алёша», но народ против, а он, как известно, всегда прав. Забегая вперёд, отмечу, что в этот вечер зал, услышав знакомые песни, частенько подпевал. Финальную же песню концерта «Течёт река Волга» зал спел вместе с Надеждой Крыгиной стоя.

Надежда Крыгина – народная артистка России и Приднестровья. Почётное звание в Приднестровье ей было присвоено ещё в 2012 году, когда она в очередной раз выступала в Тирасполе, но соответствующие регалии ей были вручены в нынешний её приезд начальником госслужбы по культуре и историческому наследию Марией Кырмыз. Нынешнее её выступление перед приднестровским зрителем – четвёртое. «Эту программу я готовила специально для вас. Конечно же, мы пытаемся предугадать, что хочет приднестровский зритель, которого я уже много лет знаю. Он самый тёплый, самый нежный и благодарный. Это, наверное, связано и с тем, что люди здесь живут не в простых условиях, и все, считаю, герои. Преклоняюсь перед вами», – отметила певица.

В этот день ею были исполнены такие всеми любимые песни, как «Ромашки спрятались, поникли лютики», «Стою на полустаночке», «На муромской дорожке». Конечно же, были и «Валенки», которые 8 мая 1945 года Лидия Русланова под аккомпанемент десятков бойцов с трофейными аккордеонами исполнила на ступенях рейхстага. «Это действительно праздник большого значения. Одним из символов славянской культуры является русский язык. Если говорить о русской песне, то она сегодня, как и великая русская литература, является носителем и хранителем русского языка. Сегодня прозвучало очень много песен о России. Эта музыка – часть нашей общей истории, наших предков, наших родителей, дедов и прадедов», – заметил в беседе со мной до начала концерта Дмитрий Дмитриенко.

Особое место в творчестве Надежды Крыгиной занимают песни из репертуара её землячки-курянки, известной дореволюционной певицы Надежды Плевицкой. «Я сделала три программы совместно с ансамблем «Россия», посвящённых памяти Надежды Васильевны Плевицкой. Это мой «свет в окне», мой светоч. Это очень дорогое моему сердцу имя. Я исполнила несколько песен из её репертуара: «Ухарь купец» (первая песня Надежды Васильевны), «Встань, пройдись со мной, родная». «Во пиру ли я была». У Надежды Плевицкой была удивительная и одновременно трагическая судьба. Её популярность в дореволюционной России простиралась вплоть до императорского дворца. Николай II, наиболее могущественный её поклонник, называл Надежду «курским соловьём», а императрица Александра Фёдоровна однажды подарила Плевицкой бриллиантовую брошь. Столь же популярна была певица и в эмигрантской среде, которая до поры до времени не догадывалась, что их кумиром является советская разведчица. Она вместе с мужем стали ключевыми фигурами в блестяще проведённой операции по похищению и доставке в СССР руководителя Русского общевоинского союза генерала Миллера. Во Франции Надежда Плевицкая была приговорена к 20 годам тюрьмы, где и умерла в 1940 году…

Лишь аккомпанементом участие в концерте ансамбля «Россия» не ограничилось. В программе были и отдельные номера. Например, своё мастерство продемонстрировал балалаечник Владимир Дунаев, сольно исполнивший музыкальную пьесу «Ваня». На следующий день состоялся ещё один концерт в рамках Дней славянской письменности и культуры. Выступал Государственный симфонический оркестр. Но об этом читайте в одном из следующих номеров нашей газеты.

Сергей СТЕЛЕМАХ.