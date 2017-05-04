Сохранить историческое наследие

Президент Вадим Красносельский обсудил проблемы археологии с учеными Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.

В начале разговора с учеными-археологами ПГУ глава государства отметил, что для него эта встреча была ожидаемой. «Меня всегда интересовала история. Археология как составляющая истории направлена на сохранение богатой исторической памяти нашего края. Именно вашим трудом удается сохранить это историческое наследие», – сказал Президент.

Руководитель научно-исследовательской лаборатории ПГУ «Археология» Николай Тельнов подчеркнул, что археологов впервые пригласили к диалогу с главой государства.

Николай Тельнов проинформировал Президента о том, что ученые-археологи ПГУ провели ревизию и составили списки всех памятников Приднестровья. «Если раньше в реестре было до двадцати археологических памятников, то сегодня в его проекте содержится до двух тысяч объектов. Это не значит, что все памятники обнаружены. Это ревизия известных. Мы проверили их состояние и систематизировали», – сказал руководитель лаборатории. Сегодня списки археологических памятников находятся на рассмотрении в государственной службе по культуре и историческому наследию.

Вадим Красносельский считает, что все выявленные учеными археологические объекты должны находиться под защитой государства. Для этого их необходимо зафиксировать в нормативных документах. «Нужно создать действенную систему защиты археологических памятников. Мы сделаем так, чтобы она работала, и за незаконные раскопки и разрушение объектов наступала ответственность», – сказал Президент. По словам ученых, незаконные раскопки сегодня остаются серьезной угрозой для сохранности археологических памятников.

Руководитель НИЛ «Археология» рассказал Вадиму Красносельскому и о последней находке приднестровских ученых – могильнике поздних скифов, датируемом II-III веками до нашей эры. «Состояние могильника хорошее. Мы его полностью раскопали и ввели в научный оборот. Данные раскопки могут иметь большую историческую ценность. В научном мире существует точка зрения, что скифы прекратили свое существование в конце IV века до нашей эры. Но может оказаться, что это не так. Могильник, обнаруженный на нашей территории, датируется II веком до нашей эры и далее», – сообщил ученый. Николай Тельнов отметил высокий уровень сотрудничества с учеными-археологами России, Украины, Венгрии, Польши. «Это не поверхностные связи. Люди приезжают, интересуются. Интерес к нашей археологии и университету растет», – констатировал археолог.

На встрече отмечался и серьезный уровень профессиональной подготовки коллектива лаборатории – практически все сотрудники имеют ученые степени.

Николай Тельнов сообщил, что в этом году археологи раньше срока начали полевой сезон. «Чтобы не допустить разрушения, раскопали три кургана, в которых был найден незаурядный материал», – рассказал руководитель лаборатории. Ученые ознакомили Вадима Красносельского с экспонатами, обнаруженными в ходе недавних раскопок.

Обсуждался также вопрос о необходимости открытия в Тирасполе государственного исторического музея.