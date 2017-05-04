Глава Приднестровского государства встретился с Митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром.

В день святых Кирилла и Мефодия Митрополит Владимир и Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва отслужили совместную литургию в днестровском храме, носящем имя создателей славянской азбуки. Это единственный храм на территории Молдовы и Приднестровья, посвященный равноапостольным братьям.

Владыка Савва рассказал Вадиму Красносельскому, что этим совместным богослужением было решено отметить день именин Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Приветствуя гостей, Вадим Красносельский обозначил готовность говорить на любые темы. «Я всегда принимал активное участие в жизни Русской Православной Церкви, в строительстве храмов и церквей. И впредь не собираюсь на этом останавливаться», – подчеркнул Президент.

Митрополит Владимир, в свою очередь, поделился впечатлениями о богослужении и самом храме: «В обычном здании устроили прекрасный храм. Люди здесь добродушные. Нам показали замечательный концерт. Вот это наша радость. У церкви нет границ, и так было всегда».

В ходе дальнейшего общения участники встречи обсудили перспективы развития православной культуры в Приднестровье.