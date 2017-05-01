Чтобы летний отдых не был омрачен

В преддверии летних каникул сотрудники госавтоинспекции приняли дополнительные меры, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей.

о всех школах были проведены лекции о правилах безопасного поведения на дорогах. В Тирасполе информация об аварийных ситуациях и мерах профилактики ДТП транслируется также по радиосвязи в наиболее людных местах, в том числе на вокзалах и рынках.

По данным столичного отдела госавтоинспекции, с начала текущего года на территории Тирасполя произошло 23 ДТП, в которых 2 человека погибли, 24 получили травмы различной степени тяжести. В результате аварий пострадали пятеро детей. В двух случаях виновниками ДТП признаны водители, в трех – несовершеннолетние. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием подростков являются игры у дороги, переход проезжей части в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора.

Во время летних каникул сотрудники госавтоинспекции продолжат профилактическую работу с несовершеннолетними. Запланирована серия тематических бесед с детьми, отдых которых намечается в летних оздоровительных лагерях.

Элина Мельгаф.