Солнечная столица принимала поздравления

Конец мая для самого южного города нашей республики всегда богат событиями. В этот период там, как и везде, празднуют День славянской письменности, отмечают различные праздники. А самым знаковым мероприятием для Днестровска является день его образования.

К празднованию Дня города днестровчане подходят крайне ответственно. Этот день всегда полон ярких и запоминающихся моментов.

В этом году Днестровск, самый молодой город Приднестровья, отметил 56-летие.

Храмовое торжество поутру началось в городской церкви, где собралось множество прихожан. На богослужении присутствовали представители государственных структур, среди которых Председатель Верховного Совета Александр Щерба, глава госадминистрации Днестровска Сергей Карюк, депутат Верховного Совета Виктор Гузун. Также на Божественной литургии присутствовали представили МГРЭС и казаки Черноморского казачьего войска. После службы был совершен традиционный крестный ход.

По случаю дня рождения Днестровска организовали большой праздничный концерт. В торжественной обстановке горожан поздравляли сотрудники администрации Днестровска. Кроме того, было зачитано теплое послание от главы столицы Олега Довгопола. Все желали солнечному уголку республики успехов, мира и процветания.

В день образования энергетической столицы были награждены работники государственных учреждений за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Официальную часть сменили творческие номера, представленные лучшими коллективами ДК «Энергетик» и ДДЮЦ.

В течение всего дня в городе проводились спортивно-массовые мероприятия, была организована ярмарка, также жители Днестровска могли посетить выставку детских рисунков, шахматный турнир, кукольный театр.

Завершилось праздничное мероприятие традиционным массовым гуляньем.

Дарья Белая, г. Днестровск.