В конференц-зале государственного университета становится всё оживленнее. Представители различных СМИ республики заполняют аудиторию. Все в предвкушении очередной лекции Школы инновационной журналистики. Свободных мест нет, журналисты из разных ведомств собрались для встречи с именитым представителем масс-медиа из Москвы. Всё готово к началу. Множество камер замерло в ожидании вступительного слова гостя.

Именно в такой волнительно-деловой атмосфере началась четвертая лекция. Зал полон, все, вооружившись ручками и диктофонами, восхищенно слушают. И это неспроста. Ведь лектором на этот раз оказался невероятно интересный, умный и современный человек Владимир Мамонтов. Кроме того, Мамонтов является политологом, генеральным директором радиостанции «Говорит Москва», председателем совета директоров газеты «Комсомольская правда», директором фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

Тема очередной встречи – «Новые возможности медиа: просвещение или манипуляции?».

«Хочется посмотреть на новое поколение журналистов, на тех, кто сменит нас. Очень интересно знать, что вы думаете, чувствуете. С каждым днем журналистика кардинально меняется, и ей нужно соответствовать», – так Владимир Мамонтов начал беседу с наполненной аудиторией.

Основной акцент лектора был сделан на то, что журналистика не терпит мифологем, она мобильна, она меняется молниеносно. И это абсолютно нормально. Есть умнейшие журналисты, с пониманием нравственности и морали, но их издания гибнут. А это происходит по той причине, что они привыкли работать по старым канонам и не желают меняться. А так сегодня работать в сфере СМИ нельзя. Игнорируя модернизацию, современную ориентацию на аудиторию, мы рискуем превратиться в живые памятники. Со временем способы добычи, доставки информации «страшно» изменились. И это сегодняшний журналист должен обязательно иметь в виду.

Мамонтов привел яркий пример, подтверждающий, что жить пережитками прошлого нельзя и опасно. Лектор сопоставил две крупнейшие советские газеты: «Комсомольскую правду» и «Труд». «Что случилось с «Трудом»? Он умер!», – заявляет московский журналист. Эта газета предпочла оставаться такой, как и прежде, в далекие годы Советов. Она избрала консервативную модель. «Комсомолка» же стремительно стала меняться, она стала массовой. Руководство «Комсомольской правды» сделало ставку на целевую аудиторию, она прислушалась к читателю. Для этого проводились различные социальные опросы. Владимир Константинович рассказал слушателям интересный случай: в редакцию КП приглашали людей для социального опроса, просили подождать в фойе, пока социолог якобы освободится. Во время ожидания люди обнаруживали перед собой свежий номер газеты, листали его. А камера записывала, на каком материале дольше всего задерживался читатель. Вот таким хитрым способом «Комсомольская правда» выясняла, что больше всего интересует людей.

В завершение лекции в адрес мэтра журналистики поступило множество вопросов. Преподнесенный материал был очень интересным и полезным. И местные журналисты никак не могли отпустить Мамонтова, не прояснив интересующие их моменты. На все вопросы лектор отвечал подробно. Он был польщен такой активностью присутствующих и отметил, что приднестровская аудитория очень любознательна, компетентна и профессионально «подкована».

Как отметил коодинатор проекта Вячеслав Пержу, в июне состоится пятая, заключительная лекция. По окончании последней встречи участникам, прослушавшим все 5 лекций, будут выданы сертификаты. Кроме того, координатор пресс-центра Sputnik пообещал, что будет масса сюрпризов.

Влада Бацанова. г. Тирасполь.