На доброе здоровье для добрых людей!

На улицах Рыбницы появились бочки с квасом – верный признак того, что начинается лето.

А для рыбничан наступило время, когда можно насладиться вкусным и полезным напитком, изготовленным исключительно из натуральных продуктов.

Как рассказала начальник квасного производства Рыбницкого хлебокомбината Валентина Банкова, в Рыбнице квас реализуется в шести точках. Пока что объем продаж не достиг пика: одна тонна кваса в день для Рыбницы далеко не предел. Но такая ситуация объясняется просто: квас – напиток прохладительный. Погода нынешней весной не балует – то снег, то заморозки, то дождь холодный…

Зато в жару рыбницкий квас – нарасхват! Это вам не химические газировки, после которых пить хочется еще больше, а настоящий русский квас, полезные свойства которого были известны в России (и не только) с древних времен. Он до сих пор считается лучшим напитком у восточных славян. Русский хлебный квас благотворно влияет на человеческий организм, улучшает пищеварение и обмен веществ, нормализует давление, повышает тонус, а также работоспособность. А сколько в квасе полезных веществ, аминокислот и витаминов!

Наверное, поэтому он так любим приднестровцами. Кстати, этот квас продают не только в Рыбнице, но и в Дубоссарах и Каменке.

Квас – напиток необычный и очень демократичный: его любят не только люди среднего достатка, но и многие другие. Потому что здоровым хочется быть каждому.

Не знаю, как в других городах, но в Рыбнице существует мода на хлебный квас, который нередко становится, наряду с крепкими напитками, украшением праздничного стола. А еще в городе есть традиция: в праздничные дни – День строителя и День металлурга – организаторы праздника заказывают бочку-другую кваса для всех желающих. В прошлом году на День металлурга бочки с квасом не успевали подвозить к месту проведения праздничных мероприятий. Потому что квас в летний день – это от жары спасение, это здоровье и хорошее настроение!

Дина Листюгина, г.Рыбница.