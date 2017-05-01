Проект обретает республиканский масштаб

С президентом Торгово-промышленной палаты Юрием Ганиным мы встретились на субботней выставке-ярмарке проекта «Покупай приднестровское!» в столичном парке «Победа». Наш корреспондент поговорил с главой ТПП о том, что еще планируется сделать в рамках проекта.

— Юрий Григорьевич, это первая выставка?

– Да. Их будет еще шесть – во всех городах и районах нашей республики. Заключительная выставка в Каменке пройдет в ноябре. Тираспольскую выставку–ярмарку уже можно назвать успешной, и нам бы хотелось, чтобы этот успех развивался и дальше.

– Проект «Покупай приднестровское!» стартовал ровно месяц назад. Как Вы в целом оцениваете его первые шаги?

– На самом деле это не просто проект, это целое движение, приобретающее общереспубликанский характер. Задача состоит в том, чтобы приднестровцы лучше узнали и полюбили приднестровские товары. По временным рамкам это движение должно охватить весь нынешний год. И если проект станет успешным, то мы будем готовы его продлить. Есть хорошие примеры российских регионов, где такие мероприятия по поддержке местных товаров проводятся из года в год уже в течение десятка лет. Скажем, как в Тюмени.

Старт получился очень активным. Создан оргкомитет проекта, разработана символика, прошла презентация проекта для СМИ, открыта отдельная страница на сайте ТПП и создана группа в социальных сетях, развернута рекламная кампания, идет регистрация резидентов проекта. Нас поддержали все СМИ республики.

Кроме выставок, которые являются важным элементом, проект включает в себя много и других акций. Например, это акции «Покупай приднестровское!» в магазинах, где, кроме соответствующих афиш и указателей, проходит и дегустация местной продукции. Такая дегустация состоялась в «Фуршете»; планируется, что это будет и в других торговых сетях. В последующем на ряде предприятий пройдут «Дни открытых дверей». Будут организованы встречи предприятий–товаропроизводителей с торговыми предприятиями.

– А сколько торговых предприятий присоединилось к проекту?

– На сегодняшний день 7 торговых сетей, в общей сложности около 30 магазинов, уже включились в эту акцию. В них размещены атрибутика и рекламные материалы проекта. Мы планируем ежемесячно расширять число таких торговых точек.

Несмотря на то, что, например, в Каменке выставка-ярмарка будет проходить в ноябре, на торговых предприятиях акции должны начинаться уже сейчас. То есть весь год надо призывать людей покупать приднестровское.

Точно так же в выставках участвуют предприятия всех городов во всех городах. В Тирасполе были представлены все города и районы Приднестровья.

Мы еще хотим оценить, насколько в магазинах будет расти объем продаж товаров местного производства. Для этого планируем выработать систему мониторинга, с тем чтобы в концу года мы имели не только качественные, но и количественные характеристики проекта «Покупай приднестровское!»: сколько продано, сколько торговых сетей задействовано, как увеличилось производство наших предприятий за счет проекта и так далее. Было бы хорошо сделать такую оценку.

В течение года мы также планируем провести акцию «Потребляй приднестровское!» – через СМИ и торговые предприятия обратиться к жителям республики максимально в течение недели пользоваться, покупать отечественные продукты питания, одежду и другие вещи.

– Кто может участвовать в проекте?

– Участие у нас открытое, на сайте ТПП идет открытая регистрация в режиме онлайн. Нужно только желание предприятий. На сегодняшний день зарегистрировано около 100 предприятий по всей республике. 62 из них приняли участие в тираспольской выставке-ярмарке.

Сейчас мы обратим внимание на привлечение предприятий в других городах и районах – с тем, чтобы в каждом районе сформировалась группа активных участников, которые станут развивать и поддерживать проект «Покупай приднестровское!» в будущем.

– Юрий Григорьевич, что надо сделать для того, чтобы производители и торговые сети работали, как говорится, в связке?

– Выстраивание отношений между торговыми и производственными предприятиями, безусловно, необходимо. Известно, что между ними всегда идут сложные переговоры. Однако какой-то постоянной площадки для обсуждения возможностей по развитию сотрудничества между ними сегодня фактически нет. По этой причине в ТПП мы будем проводить встречи предприятий-производителей и предприятий торговли с тем, чтобы они высказали друг другу свои требования и пожелания: какие товары хочет торговля, в каком объеме и ассортименте, и что предлагают товаропроизводители, что нового они планируют производить, в каких направлениях развиваться.

Такие встречи будут проводиться в форме круглых столов под названием «Торговые диалоги». Первый из них запланирован на июнь. Должен быть продуктивный взаимовыгодный диалог, чтобы в результате выиграли все, в том числе и потребители. Это одна из главных целей проекта.

Беседовал Сергей ГРИШИН.