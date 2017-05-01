Для города энергетиков

Проблема подготовки рабочих кадров сегодня успешно решается в нашей республике.

Одними из самых нужных и востребованных профессий являются профессии в сфере энергетической отрасли. Кузницей кадров специалистов самого широкого профиля является Дубоссарский индустриальный техникум.

Как рассказывает директор этого учебного заведения Любовь Пахомя, сейчас в нем ведется подготовка по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», которая начиналась в Дубоссарском политехническом лицее и продолжается в Дубоссарском индустриальном техникуме.

В настоящее время профессии обучается одна группа второго курса. В ней 18 человек, постигающих азы профессионального мастерства. Это первая группа, обучение в которой ведется по стандартам третьего поколения, и содержание учебного материала является блочно-модульным. Студенты изучают следующие модули: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого промышленного электрооборудования; проверка и наладка электрооборудования; устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. Каждый модуль включает изучение теоретического материала, учебную и производственную практику.

«Реализуя элементы дуального образования, обучающиеся первоначальные профессиональные навыки постигают в учебной мастерской нашей организации образования, а в дальнейшем распределяются к опытным специалистам в энергоснабжающие организации города для развития практического опыта. Совершенствование навыков и практического опыта происходит во время производственной практики на предприятиях и в организациях Дубоссар и Григориополя.

Выпуск группы планируется на январь 2018 года. Надеемся, что наши выпускники будут востребованы и закрепятся на рабочих местах в родном Приднестровье», – говорит Любовь Пахомя.

По словам начальника Дубоссарских РЭС Андрея Кобылянского, выпускники этого учебного заведения часто приходят на предприятие для прохождения практики и стажировки. Есть и такие, которые потом принимаются на работу и сегодня являются хорошими специалистами.

Очень ответственно и добросовестно справляется со своими обязанностями Василий Таркановский, электромонтер по эксплуатации электрических сетей участка трансформаторных подстанций. У электромонтера оперативно-выездной бригады Валентинa Коротенко посменный график работы, и каждую смену, несмотря на погодные условия, день это или ночь, он добросовестно выполняет все поступающие заявки от абонентов и ликвидирует аварийные ситуации. В феврале текущего года принят на работу электромонтер Никита Самофалов.

Дубоссары всегда называли городом энергетиков. И традиции, заложенные десятилетиями, сегодня получают здесь дальнейшее развитие.

Инна ВЛАДА, г. Дубоссары.