У кого не хватает политической воли?

Ожидалось, что в третий свой визит с начала года в Приднестровье Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм назовёт дату встречи в формате «5+2».

За её проведение в самое ближайшее время выступают и Тирасполь, и Кишинёв, и Москва. Помнится, были времена, когда то одна, то другая сторона переговоров упрямилась, а посредники и наблюдатели их дружно уговаривали. Сегодня же представители ОБСЕ отказываются предоставлять, как это называют дипломаты, «площадку».

Последний раз это было в Берлине, где 2-3 июня прошлого года тогдашним германским председательством в ОБСЕ была организована встреча в формате «5+2», закончившаяся подписанием протокола. Его пункты, включая такие, как использование приднестровских автомобильных номеров за рубежом и апостилирование дипломов о высшем образовании, должны были быть реализованы в течение месяца. Насколько вы, уважаемые читатели, понимаете, Берлинский протокол не выполнен.

Более того, к прежним проблемам взаимоотношений между Приднестровьем и соседними с ним странами прибавляются новые. В начале встречи с Вольфом Дитрихом Хаймом министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев среди наиболее острых вопросов повестки дня, которые необходимо в спешном порядке решать, назвал новый порядок импорта продовольствия в Приднестровье через украинскую границу по согласованию с органами ветеринарного контроля Молдовы.

Забегая вперёд, отмечу, что от ответа на вопрос журналистов о позиции австрийского председательства в ОБСЕ относительно данной проблемы господин Хайм ушёл.

Кстати, как сообщил представителям СМИ глава приднестровского внешнеполитического ведомства, на состоявшейся в тот же день в Бендерах встрече политических представителей Приднестровья и Молдовы (министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и вице-премьер РМ Георгий Бэлан. – Прим.) с участием господина Хайма молдавской стороне был передан проект протокольного решения по этому вопросу. В ближайшее время представитель Молдовы обещал дать ответ.

Что же касается возможности проведения в ближайшее время встречи в формате «5+2», то в начале переговоров с министром иностранных дел Приднестровья Виталием Игнатьевым Вольф Дитрих Хайм неожиданно для всех заявил, что для проведения в ближайшее время заседания «Постоянного совещания…» (формат «5+2». – Прим.) «необходима политическая воля сторон». Что имел в виду дипломат, журналистам тогда узнать не удалось – по протоколу они были вынуждены покинуть зал, где проходила встреча. Зато позже представители СМИ поинтересовались, что всё же Вольф Дитрих Хайм понимает под «политической волей» на фоне того, что и приднестровские, и молдавские представители ратуют за скорейшее возобновление работы «5+2»?

«Да, мы слышим заявления сторон о том, что они готовы к проведению встречи «5+2», но надо помнить о том, что встреча в этом формате была проведена всего одна за последние 4 года, – сказал Вольф Дитрих Хайм. – И заявлять – это одно, а работать над достижением каких-то результатов и достижением компромисса…». При этом австрийский дипломат заметил, что встреча в формате «5+2» в случае, если у «сторон будет политическая воля», может быть организована за считанные недели. То есть, по словам австрийского дипломата, выходит, что формат «5+2» нужен лишь для фиксации в присутствии представителей сопосредников (Россия, Украина и ОБСЕ) и наблюдателей (Евросоюз и США) уже достигнутых Тирасполем и Кишинёвом договорённостей. Подобного рода позиция, кажется, впервые высказывается представителями страны, председательствующей в ОБСЕ. Австрийское председательство – единственное за последние годы (председательство в ОБСЕ меняется ежегодно. – Прим.), которое решило низвести роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе до уровня «церемониальной комнаты» в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию.

Абсолютно противоположную позицию относительно целесообразности и перспектив возобновления полноценной работы формата «5+2» высказал в беседе с журналистами по окончании встречи с Вольфом Дитрихом Хаймом руководитель приднестровской дипломатической службы. «Я хотел бы отметить, что у нас, к сожалению, разное видение с господином Хаймом относительно перспектив и целесообразности заседаний «5+2». Мы считаем, что их необходимо проводить, чем быстрее, чем чаще – тем лучше, потому, что это площадка, где могут быть выработаны решения. Если бы мы могли самостоятельно договориться без наших международных партнёров, то мы с господином Хаймом никогда не встретились бы», – сказал по этому поводу Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР, комментируя возможную повестку заседания формата «5+2», упомянул прекращение в одностороннем порядке 10 уголовных дел в отношении молдавских должностных лиц. Ответных действий со стороны Кишинёва пока нет. Вольф Дитрих Хайм, в свою очередь, насчитал восемь вопросов, которые могут быть внесены в повестку дня встречи в формате «5+2». «Руководство как в Тирасполе, так и в Кишинёве согласно, что базовый вопрос, который был наработан, — это пакет из 8 пунктов. Туда включены вопросы из Берлинского протокола, а также некоторые другие.

то и есть согласованная повестка формата «5+2». Но для того, чтобы провести такую встречу, нет необходимости решать сразу все вопросы. Если хотя бы два вопроса будут доведены до такого состояния, что можно было бы говорить о каких-то серьёзных технических соглашениях, то тогда можно уже говорить о том, что и на политическом уровне эти вопросы тоже могут быть решены», – было сказано представителям СМИ Вольфом Дитрихом Хаймом. Как оказалось, приднестровская сторона, вопреки утверждению австрийского дипломата, имеет другое видение относительно наполнения повестки дня встреч в формате «5+2». По этому поводу глава МИД ПМР в интервью журналистам заметил: «Молдавская сторона называет это неким пакетом. К сожалению, это не может быть им, потому что пакетом называют уже согласованные модели решения вопросов. Это список вопросов. Кто-то говорит о восьми вопросах. Приднестровье говорит, что для нас есть 10 вопросов, в том числе они касаются межбанковского взаимодействия, проблемы железной дороги и др.». При этом глава приднестровской дипломатии заметил, что в рамках механизмов «Постоянного совещания…» никаких ограничений по повестке дня нет. «Сторона может предложить те вопросы, которые считает важными. Это базовый принцип, который не ограничивает нас в обсуждении тех или иных вопросов», — сказал в этой связи Виталий Игнатьев.

В экспертной среде бытуют два мнения относительно нежелания австрийского МИДа организовывать встречу в формате «5+2». Первое – Вена хочет спокойно отсидеться в сторонке до конца года, когда надо будет передавать председательство в ОБСЕ другой стране. Может быть, для проформы под конец 2017-го всё же проведёт один раунд переговоров, чтобы слишком уж не упрекали в бездействии.

Второе – действующее председательство в ОБСЕ играет на Кишинёв, который якобы желает созыва «Постоянного совещания…», но есть позиция австрийского МИДа, который этого почему-то не хочет. Почему он не хочет? Так выше было сказано, что даже господин Хайм не может этого объяснить…

Кирилл НЕФЁДОВ.

Фото: http://mfa-pmr.org