Диалог о поддержке приднестровской экономики

Председатель Правительства Александр Мартынов принял делегацию Всемирного банка.

На встрече также присутствовали вице-премьеры Алевтина Слинченко, Алексей Цуркан, начальник управления по странам дальнего зарубежья и международным организациям МИД Александр Хоницкий, начальник госслужбы статистики Наталья Случинская, президент Торгово-промышленной палаты Юрий Ганин.

«Всемирный банк давно работает с Приднестровьем. Сотрудничество всегда было конструктивным и шло на пользу приднестровской экономике. Надеюсь, так будет и дальше», – поприветствовал гостей Александр Мартынов.

Говорили в ходе диалога о мерах поддержки развития приднестровской экономики, необходимости проведения реформ в бюджетном секторе, статистике государственных финансов.

«Что касается условий работы частного сектора, перечня реестра регулирующих документов, мы заинтересованы в продолжении этой работы. Правительство активно работает над созданием «дорожной карты» по улучшению условий ведения бизнеса. Те практики, которые предлагает Всемирный банк, нам были бы полезны», – сказал глава Правительства.

В свою очередь постоянный представитель Всемирного банка в Республике Молдова Александр Кремер поблагодарил за теплый прием.

«Всемирный банк – это не политическая организация. Наша работа состоит в том, чтобы улучшать жизнь людей», – отметил Александр Кремер.

В рамках встречи обсудили перспективы и направления дальнейшего сотрудничества.