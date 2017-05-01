Парламентские хроники

По поручению Председателя Верховного Совета парламентарии продолжают встречи с руководством городов республики.

Вслед за Бендерами настала очередь Дубоссар. Диалог с руководством Дубоссарского района провели вице-спикер парламента Галина Антюфеева, народные избранники дубоссарцев Петр Пасат, Олег Баев. Предметом обсуждения стали насущные проблемы района, пути их решения, взаимодействие республиканских и местных органов власти.

Вопросы, волнующие дубоссарцев, типичны для любого региона республики: содержание объектов социального назначения, состояние дорог, уличного освещения. Глава госадминистрации района Руслан Чабан поднял также вопрос межбюджетных отношений. Он полагает, что увеличение доходной части местного бюджета должно позволить органам власти расходовать средства по своему усмотрению – на месте виднее, что нуждается в финансовых ресурсах в первую очередь. В ходе пребывания в Дубоссарах депутаты Верховного Совета встретились также с жителями города.

В 136-й день рождения нашего знаменитого земляка художника Михаила Ларионова депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева и Илона Тюряева вместе с воспитанниками детской художественной школы им. Фойницкого возложили цветы к памятному знаку основателя такого направления в живописи, как лучизм. Здесь же парламентарии наградили одаренных юных художников призами. Решено, что майские встречи на этом месте станут ежегодными.

Расположенный на улице имени выдающегося художника, прославившего Тирасполь далеко окрест, памятный знак был установлен в прошлом году при поддержке партии «Обновление», фонда «Будущее Приднестровья», а также парламентариев.

Примечательно, что тогда же, в 2016 году, к юбилею мастера кисти депутат Верховного Совета Илона Тюряева оказала помощь Третьяковской галерее в подготовке проекта, который направлен на популяризацию творчества Михаила Ларионова. Там находятся многие картины яркого представителя русского авангарда. В середине мая года нынешнего в дар столичной «художке» была передана коллекция репродукций, состоящая из 25 самых известных картин уроженца Тирасполя.

Александр ЗАВЕЛЯ.