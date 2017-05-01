Сдаём экзамены

В Приднестровье стартовал основной период сдачи российского Единого госэкзамена. В этом году принять участие в нем изъявили желание 448 человек.

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. В числе самых востребованных – русский язык, профильная математика, английский язык, обществознание и история. Кстати, в этом году история сдается не в виде тестовых вопросов, а в виде сочинения. Основная волна российского ЕГЭ в Приднестровье, так же, как и в регионах России, продлится с 29 мая по 1 июля. Испытания проходят на базе ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

Уже 29 мая приднестровские выпускники сдавали ЕГЭ по информатике и географии. Школьники надеются, что успешно справились с заданиями, поскольку у них была возможность предварительно ознакомиться с демо-вариантами контрольно-измерительных материалов на сайте ЕГЭ.ру, узнать уровень их сложности и т.д. К тому же, российский ЕГЭ мало отличается от приднестровского.

Новшество этого года – печатать контрольно-измерительные материалы, а затем и сканировать бланки ответов во избежание утечек теперь будут непосредственно в аудиториях. Распечатка заданий производится за несколько минут до начала экзамена. Их присылают в электронном виде.

Соблюдены и все меры безопасности во время проведения ЕГЭ: аудитории оборудованы видеокамерами, обеспечивающими онлайн-трансляцию. При входе – серьёзный осмотр. Личные вещи – на хранение, при себе абитуриентам можно иметь только ручку и паспорт.

Результаты экзаменов станут известны 13 июня. У экзаменуемых, не согласных с оценкой, будет два дня на подачу апелляции. Следует знать, что результаты ЕГЭ заносятся в федеральную информационную систему. Срок их действия – 4 года. Результаты можно использовать как при поступлении в вузы России, так и в вузы Приднестровья. Бумажных свидетельств о сдаче ЕГЭ не предусмотрено.