Дым сигарет с ментолом…

31 мая во всем мире отмечают День без табака. Проводятся различные мероприятия, флешмобы, круглые столы с целью привлечения внимания общественности, в особенности подрастающего поколения, к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, к сожалению, количество курильщиков с каждым годом только растет. Не пугает их и печальная статистика: по данным ВОЗ, употребление табака приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, – из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до 10 миллионов человек. Не действует на любителей «подымить» и тот факт, что курение приводит к развитию неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические, хронические заболевания органов дыхания, а также сахарный диабет.

В Приднестровье более трети населения – курильщики. Каждый второй мужчина и каждая шестая женщина в республике курят. Медики отмечают: табачный дым вредит не только самим курильщикам, но и окружающим, ведь в нем содержится около 4 тысяч вредных веществ. Из них 250 способствуют развитию различных заболеваний, а 50 являются канцерогенными.

В дыме 20 сигарет (а это обычная «норма» заядлого курильщика) содержится 130 мг никотина, 45 г аммиака, 0,7-1,1 мг синильной кислоты, 0,6 л угарного газа и множество других ядовитых веществ. Попадая в организм человека, эти вещества наносят ему непоправимый вред. Медики доказали, что средняя продолжительность жизни курящего человека на 9 лет меньше, чем у некурящего. Уверена, прочитав эти строки, курильщики сморщат нос и начнут сыпать историями, припасёнными как раз на такой случай, о том, что дедушка их друга курил с 10 лет и умер на 107-м году жизни. Да кто ж против! Живите на здоровье! Но, увы, статистика – вещь упрямая.

БРОСАЙ КУРИТЬ!

Какие опасности таит в себе курение, рассказала врач-терапевт столичной поликлиники № 3 Яна Васкан: «Курильщики часто недооценивают вред, который оказывает курение на состояние организма. А зря! После выкуривания одной сигареты из-за воспаления сужаются дыхательные пути, активизируется выделение мокроты, развивается кашель, чаще возникают приступы астмы. Никотин провоцирует деление и размножение раковых клеток в легких. После выкуривания одной сигареты происходят изменения в слизистой оболочке полости рта, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей. Увеличивается вероятность развития рака поджелудочной железы. Нарушается кровообращение сетчатки глаза, происходит изменение глазного дна – ухудшается зрение. Не меньший вред курение наносит репродуктивной системе, приводя к импотенции и бесплодию. Вред курения чувствует ещё и неродившийся малыш, у которого в утробе курящей матери могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Кроме этого, у курящих людей со стажем развиваются симптомы, характерные для невротического состояния: быстрая утомляемость, раздражительность, ослабление памяти, изменчивость настроения, головные боли. Также стоит знать, что курение в два раза опаснее для растущего организма, чем для взрослого. Во-первых, поражаются мозговые клетки, что приводит к снижению успеваемости в школе, потере внимания, рассеяности. Во-вторых, вредная привычка влияет и на физическое развитие, и на половое созревание».

ВЫ КУРИТЕ, А МЫ ВДЫХАЕМ!

Наверняка многие из вас, пытаясь отмахнуться от клубов сигаретного дыма, ловили на себе недовольные взгляды курильщиков, типа: «Ой, какие мы неженки! Наслушались бреда о пассивном курении, теперь нормальному человеку спокойно покурить нельзя». Несколько лет назад в Приднестровье вступил в силу антитабачный закон, который запрещает курение в общественных местах. Но, к сожалению, большинство курильщиков решили попросту проигнорировать его, продолжая как прежде «дымить» на остановках, в подъездах и т.д. Это касается и молодых родителей, которые, не думая о последствиях, курят в присутствии детей, тем самым нанося их неокрепшему организму большой вред. Доказано, что пассивное курение, так же, как и активное, приводит к раку легких и другим серьезным заболеваниям дыхательных путей.

Ни одна, даже самая мощная, система вентиляции не способна полноценно очистить воздух в помещении от сигаретного дыма. Он прочно въедается в окружающие предметы – одежду, ткани, портьеры, обои, мягкую мебель и ковры. Вредные вещества постоянно поступают в ваш организм, так как дым остается на них длительное время.

РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ

Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы разъяснить вред курения, разработать новые методы избавления от зависимости и донести до населения уже существующие. В то же время табачная индустрия тратит миллионы, чтобы провоцировать людей покупать больше, дороже и регулярнее. Ещё 30 лет назад Аллен Карр в своей книге «Легкий способ бросить курить» писал: «Через несколько лет курильщикам вместо сигареты табачная индустрия будет предлагать саму сигарету». Как он был прав! Курящим людям в наши дни в качестве обычной сигареты теперь предлагают электронную как безопасную альтернативу. Но так ли это на самом деле? Производители и продавцы электронных сигарет пытаются убедить общество в их безопасности, аргументируя это тем, что человек вдыхает чистый никотин без каких-либо примесей и продуктов горения. Все верно! Именно по этой причине электронные сигареты опасны. С чего начинается алкоголизм — с крепких напитков или с легких? Конечно, с легких! Чем хуже продукт, тем сложнее от него получить так называемое «удовольствие»! Если бы нынешние курильщики начинали с папирос «Беломорканал», наверняка их не было бы так много.

Электронный аналог сигарет наряду с так называемыми «легкими» не что иное, как очередной рекламный ход, говорит врач-терапевт Яна Васкан. Конечно, электронная сигарета не содержит таких вредных компонентов обычной сигареты, как угарный газ, сажа, цианистый водород, фенол, сера, селитра. Но в ней содержатся другие не менее опасные для здоровья курящего химические вещества. А именно «легкие» сигареты с различными вкусовыми добавками вызывают большее привыкание. Согласно результатам многочисленных исследований, их любители получают дозу никотина в 6-8 раз выше, чем указано на пачке. Такие сигареты выкуриваются в большем количестве, тем самым поражая нижние части легких.

Запомните! Безвредных табачных изделий не существует. В этом состоит их основное и принципиальное отличие от любых других товаров, предназначенных для свободного и легального потребления людьми.

Ирина КРУГЛОВА.