Постпраздничные размышления

По решению Генассамблеи Организации Объединённых Наций, принятому 11 декабря 2002 года, 29 мая отмечается как Международный день миротворца.

За несколько дней до празднования, 24 мая, в штаб-квартире ООН прошла церемония возложения венков к монументу погибшим миротворцам, а также вручения медалей Дага Хаммаршельда и Мбайе Дианя. Первые вручаются родственникам погибших миротворцев, а вторые – наиболее отличившимся военнослужащим миротворческих контингентов ООН. Первая названа в честь самого высокопоставленного ООНовца, погибшего во время проведения миротворческих операций, – Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, а вторая – в память о военном наблюдателе, которого незадолго до его гибели хотели вообще лишить служебных полномочий за нарушение должностных инструкций.

«В этот Международный день миротворца ООН мы хотели бы воздать должное более чем 113 000 «голубых касок», полицейских и гражданских сотрудников ООН, развернутых в 16 миссиях. Мы признаем вклад, который вносит все большее число государств-членов в проведение наших операций. Мы благодарим более миллиона мужчин и женщин, которые служили под флагом ООН, демонстрируя профессионализм, самоотверженность и мужество на протяжении всей нашей истории. Мы также чтим память свыше 3500 миротворцев, которые отдали жизни при исполнении своих обязанностей. В прошлом году свои жизни отдали 117 миротворцев. Они включали в себя военнослужащих, полицейских, международных гражданских служащих, добровольцев ООН и национальных сотрудников из 43 стран. В 2017 году уже были убиты 12 миротворцев. Их подвиг, совершенный от имени международного сообщества, является одним из наиболее ярких проявлений выраженной в Уставе ООН решимости «избавить грядущие поколения от бедствий войны». Мы все в неоплатном долгу перед ними», – говорится в послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По состоянию на начало апреля этого года с 1948 года погибло 3553 военных и гражданских сотрудников миссии ООН из 120 стран мира. Причём в эти данные не включены потери американцев и их союзников, воевавших под ООНовским флагом в Корее в 1950-53 годах. Самым кровавым для ООНовских миссий стал 1993 год, когда погибло 252 человека. Большие потери понесли индийские миротворцы (погибло 163 человека). Наибольшее же число погибших приходится на миссию, по сей день проводимую с марта 1978 года на юге Ливана, UNIFIL,– 312 человек. Что характерно, гибли миротворцы там не только от нападений «Хезболлы» или «Армии Южного Ливана», но и от преднамеренного огня израильской армии. Так, в ночь с 25 на 26 июля 2006 года артиллерия и авиация в течение шести часов целенаправленно утюжили миротворческие посты. Порой и ООНовские войска (Корейскую войну опять же в расчёт не берём) также применяли и авиацию, и артиллерию. Кстати, Даг Хаммаршельд в 1961 году вместе с пятью другими сотрудниками ООН погиб в авиакатастрофе, инспектируя самую первую миссию, в которой ООНовцам пришлось применять тяжёлое вооружение, – ONUC в Конго (1960-64 гг.). Показательно, что тогда позиции и аэродромы катангских (Катанга – конголезская провинция, богатая полезными ископаемыми. – Прим.) сепаратистов бомбили лётчики из нейтральной Швеции. В зоне же молдо-приднестровского конфликта боевых потерь за все 25 лет проведения миротворческой операции не было, да и до применения сторонами конфликта оружия, именно благодаря миротворцам, дело не доходило.

Уже достаточно давно многие молдавские и украинские политики, а заодно с ними и западные дипломаты высказываются за трансформацию нынешнего формата миротворческой операции в зоне молдо-приднестровского конфликта то на полицейскую миссию, то на миссию гражданских наблюдателей под флагом какой-нибудь международной организации. Чаще всего называется ООН. Но также фигурируют ОБСЕ и даже ЕС. О двух последних мы ещё поговорим. Пока что нелишним будет напомнить, что из 16 (как отметил в своём послании, приуроченном к Международному дню миротворца ООН, Антониу Гутерреш, в скором времени будут свёрнуты 2 из них – в Кот-д‘Ивуаре и Либерии) проводимых в мире миротворческих операций 2 – самые наистарейшие. До сих пор продолжаются две самые первые миссии ООН – по содействию укреплению стабильности на Ближнем Востоке (осуществляется с 1948 года Органом ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия) и по наблюдению за прекращением огня в Джамму и Кашмире (проводится с января 1949 года Группой военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане).

«Достаточно давно звучат посылы, что пора миротворческие посты менять на посты правоохранительных органов, пора снижать милитаризацию в Зоне безопасности, – отметил в интервью нашей газете сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. – Мы не возражаем, но при одном условии – произойдёт это, когда молдо-приднестровский конфликт будет урегулирован мирным, политическим путём. Когда не будет угрозы применения одной стороной силы против другой, а такой сценарий развития событий ещё никто не отменял. Никто не создал правовую базу, которая бы гарантировала приднестровскому народу, что не произойдёт применения силы против него. В своё время в рамках переговорного процесса было подписано более 80 документов, но молдавская сторона не соблюдает их. Допустим, если мы сегодня подпишем с Молдовой ещё что-нибудь, и не будет международных гарантий исполнения этих обязательств, то и эта договорённость также может быть игнорирована Кишинёвом. Поэтому единственным фактором стабильности здесь, в Приднестровье, в самой же Молдове и на соседних территориях Украины является российская миротворческая составляющая».

Миротворческая операция, проводимая вот уже 25 лет в зоне молдо-приднестровского конфликта, уникальна. Это единственный случай, когда в состав миротворческих сил входили бы контингенты конфликтующих сторон. Принципиальное отличие заключено и в механизме принятия решений Объединённым военным командованием (руководит непосредственно Совместными миротворческими силами) и Объединённой контрольной комиссией (осуществляет общее руководство миротворческой операцией) – миротворцы будут исполнять только те из них, которые одобрены всеми сторонами. То есть встать на сторону Тирасполя или Кишинёва миротворцы не смогут. А ведь во многих миротворческих операциях, проводимых под флагом ООН, изначально миротворцами поддерживалась одна из сторон конфликта, а вторая принуждалась к миру. Бывало, что, наоборот, «голубые каски» ООН могли предотвратить кровопролитие, но были чересчур связаны разного рода указаниями сверху. Вот здесь самый раз вкратце рассказать о «злостном нарушителе» всяческих инструкций Мбайе Диане. В современной Руанде его именем детей называют. Операция в Руанде – одна из самых постыдных страниц в истории миротворчества. «Голубые каски» там не только не предотвратили кровопролитие, но и в некоторой степени содействовали ему. Напомним, что в этой стране в то время шла планомерная и целенаправленная резня народа тутси. Итог – более восьмисот тысяч погибших. А что же миротворцы? Командиры отдельных миротворческих подразделений, чтобы не ссориться с тогдашними руандийскими властями, приказывали возвращать обратно тутси, которые пытались скрыться за границей… В чём заключались дисциплинарные проступки сенегальского капитана Мбайе Дианя? Он, несмотря на жёсткие указания не вмешиваться во внутрируандийский конфликт, спасал детей, перевозя их в безопасное место (ООНовские машины не досматривались). Число спасённых им таким образом детей по разным источникам – от нескольких десятков до нескольких сотен. Погиб капитан во время рейда за очередной партией детишек, попав под миномётный обстрел. «Да, когда миротворцы отправляются в зоны кризиса, они подвергаются опасности, но бездействие может обернуться гораздо более серьезными угрозами. Мы до сих пор помним ошибки Руанды», -– отметил в своём послании Антониу Гутерреш. А ведь приднестровцы тоже знакомы с подобного рода «нейтралитетом» иностранных наблюдателей. Начиная с апреля 1992 года и вплоть до вторжения в Бендеры молдавских армии и полиции, в городе работали наблюдатели от Молдовы, Румынии, России и Украины. Представители первых двух стран исчезли из Бендер за день до 19 июня, россиян и украинцев пришлось эвакуировать уже под огнём. Именно подобного рода наблюдателей и предлагают сегодня молдавские, украинские и западные политики взамен Совместных миротворческих сил. Молдова же даже в рамках работы ОКК предпринимает шаги по слому существующих миротворческих механизмов. «Молдавская сторона отошла от проведения совместных проверок боевой готовности (учения Совместных миротворческих сил. – Прим.), – сказал Олег Беляков. – Представители Кишинёва утверждают, что миротворцы должны готовиться в местах своей постоянной дислокации, а в Зону безопасности уже прибывать подготовленными. Мы не отрицаем. Действительно, так и должно быть, но надо понимать, что есть Вооружённые силы Молдовы, Российской Федерации, Приднестровья, но необходимо обеспечить взаимодействие их подразделений с точки зрения выполнения ими миротворческих функций. Одной из задач Объединённой контрольной комиссии и является обеспечение взаимодействия между российскими, приднестровскими и молдавскими миротворческими подразделениями, проверка соответствующих навыков и направление миротворцев на выполнение конкретных задач». Кроме отказа от проведения миротворческих учений представители Кишинёва активно муссируют возможность подключения к нынешней операции мониторинговой миссии ОБСЕ. Эта тема так же, как и анализ наблюдательных миссий этой организации, заслуживает отдельного разговора. И он будет продолжен в одной из следующих наших публикаций.

Александр НИКИТИН.