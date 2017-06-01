С чего начинается история?

В какой момент настоящее становится историей? Вопрос, на который не так-то легко дать ответ. Зато с полной уверенностью можно сказать: историческая наука не состоялась бы без опоры на архивные данные.

Архивы государства по крупицам собирают и комплектуют люди, настоящие подвижники, имя которым – архивисты. Сегодня в Приднестровье отмечается День работников архивов и управления документацией.

В преддверии профессионального праздника состоялось заседание общества историков-архивистов, главной темой которого стало сохранение и преумножение сведений о Приднестровье.

Одна из затронутых проблем – отсутствие единого книжного фонда, посвященного нашей республике. Ежегодно выходят десятки работ, затрагивающих различные аспекты жизнедеятельности Приднестровского государства. Большинство – крайне ограниченным тиражом. Далеко не все эти работы попадают в библиотеки. Иные довольно быстро становятся библиографической редкостью. Очевидно, что нужен отдельный банк данных (в том числе и электронный), где каждый мог бы легко найти интересующую информацию.

Этот вопрос тем более важен, что Приднестровье, как, пожалуй, ни одно «признанное» государство, заинтересовано в грамотном, объективном позиционировании на международном уровне, в глобальной сети. К сожалению, как отметил председатель комитета Верховного Совета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла, делается в этой области пока далеко не всё. Тогда как необходимый потенциал у приднестровцев есть – это и сугубо научные труды, и материалы для широкого круга читателей и зрителей, выполненные в яркой, увлекательной форме.

Обнадеживающим является тот факт, что историко-культурная и духовная проблематика привлекает внимание всё большего числа приднестровцев. Как отметила начальник госслужбы управления документацией и архивами ПМР Зинаида Тодорашко, в республике множатся частные и общественные инициативы в данной области. Всё это доказывает: история – не узкая сфера приложения усилий профессионалов, а один из животрепещущих аспектов современности, действенный метод воспитания подрастающего поколения. Вот почему так важно сплотить все силы, вовлеченные в процесс создания и сохранения картины прошлого. Общество историков-архивистов готово стать и уже служит платформой для консолидации.

Сегодня, после пятилетнего перерыва, общество историков-архивистов возвращается на базу госархива. Таким путем будет обеспечена прочная связь – от создания до сохранения исследовательских трудов, документов, источников по истории Приднестровья.

Участники встречи отмечали большой личный вклад Зинаиды Тодорашко в дело формирования архивного фонда и руководства обществом историков-архивистов. Президент Международной ассоциации работников культуры и искусства Галина Галаган вручила Зинаиде Георгиевне медаль «За сохранение исторического наследия».

Директор центра исследования культурно-исторического и духовного наследия Николай Дымченко призвал коллег активнее сдавать материалы в архив. «Мы все заинтересованы в том, чтобы эти данные не были утрачены», – сказал он. В качестве примера Николай Викторович рассказал о том, как недавно нашел у себя сценарий празднования первой годовщины Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (2 сентября 1991 года), который считал утраченным. 27 лет назад сценарий был лишь одним из документов той поры, сегодня это важное историческое свидетельство.

Николай ФЕЧ.