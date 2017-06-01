Инвестиционные проекты аграриев

В Правительстве завершаются презентации инвестиционных проектов приднестровских предприятий.

Напомним, с ними ознакомятся в Правительстве и затем направят в Российскую Федерацию. Всего подали заявки на кредитование 20 предприятий. Свои предложения представили агропромышленные фирмы «Градина», «ЕвроРостАгро» и «Фиальт-Агро».

Вцелом, как отмечали аграрии, российские кредитные ресурсы нужны для развития собственного производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции, а также увеличения рабочих мест.

Фирма «Градина» на приднестровском рынке более 16 лет. Как рассказал ее директор Сергей Салабаш, предприятие занимается производством пшеницы, зернобобовых культур, винограда столовых сортов. Кредит требуется для развития древесного производства.

«Речь идет о создании устойчивой сырьевой базы для обеспечения местных деревообрабатывающих предприятий качественным сырьем. Это также замещение импорта древесины, экспорт высококачественного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции», – сказал директор. Еще один проект этой же фирмы касается производства семян нута и чечевицы.

Следующим свои предложения представило предприятие «ЕвроРостАгро». Оно занимается выращиванием фруктов. По словам соинвестора Сергея Афанасенко, кредитные ресурсы позволят ускорить продвижение своего проекта.

Так, до 2019 года планируют посадить 88 га яблонь, слив, черешни и абрикосов. Сейчас в организации постоянно работает 40 человек. Проект позволит создать еще 50 рабочих мест.

Затем с презентацией выступил гендиректор «Фиальт-Агро» Сергей Писаренко. Целью инвестпроекта является увеличение объемов производства молока. По словам гендиректора, численность поголовья составляет 1184. Производство молока за 2016 год составило 2134 тонны. Реализация проекта позволит увеличить объем до 4,5 тысячи тонн молока в год. Средства предприятию необходимы на строительство помещений для содержания скота, цеха для производства собственных кормов, закупку оросительных систем для увеличения объемов производства продукции растениеводства, а также для создания комплекса по производству органических удобрений.

Анна ДИОРДИЕВА.