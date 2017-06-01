Парламентские хроники

Парламентская комиссия по внешней политике и международным связям оперативно реагирует на современные вызовы в отношении республики.

На ее очередном заседании под председательством вице-спикера Галины Антюфеевой члены комиссии вместе с официальными представителями министерства иностранных дел, государственного таможенного комитета, министерства сельского хозяйства и природных ресурсов рассмотрели ситуацию на нашей восточной границе в целом и с импортом продовольствия транзитом через Украину в частности. В рамках дискуссии была выражена озабоченность принимаемыми к нам соседями ограничительными мерами, предлагались различные варианты реагирования на складывающееся по периметру Приднестровья положение. «Все происходящее на границе, имеющее негативный характер для приднестровской государственности, не может не беспокоить парламентариев. Свою тревогу им выражают избиратели. Мы вправе рассчитывать на то, что соглашения о взаимодействии в различных сферах жизнедеятельности, которые были достигнуты с нашими ближайшими соседями ранее, будут выполняться и впредь», – заявила председатель комиссии Верховного Совета по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева. Она также добавила, что на этом тревожном фоне в настоящее время крайне важным и необходимым является перезагрузка механизма переговорного процесса в формате «5+2», который не ведется в течение года. Последний раз политические представители сторон, посредников, гарантов и наблюдателей собирались в Берлине 2-3 июня 2016 года. Именно на дискуссионной площадке формата «5+2» возможно разрешение многих спорных вопросов.

Единогласным решением членов парламентской комиссии по внешней политике и международным связям депутатскому корпусу рекомендовано принять во втором чтении проект закона «О правовых, организационных и политических основах ведения переговоров с Республикой Молдова». Его автором выступила группа депутатов прошлого (пятого) созыва Верховного Совета. В ходе прошедшего заседания профильной депутатской комиссии были выверены и утверждены поправки в законопроект, поступившие от субъектов законодательной инициативы. В принятом документе, выводящем процесс ведения переговорного процесса на уровень закона, нашли отражение его цели, принципы, организация, а также параметры нынешнего состояния взаимоотношений между Кишиневом и Тирасполем. Планируется, что в ближайшее время под эгидой Верховного Совета будут организованы парламентские слушания на эту тему с широким привлечением представителей общественных организаций. Напомним читателям, что на одном из весенних заседаний совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета парламентариями первой волны была высказана настоятельная рекомендация нынешним представителям депутатского корпуса принять закон, регулирующий ведение ПМР переговоров с официальным Кишиневом.

Профильный парламентский комитет по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике на прошедшем заседании рассмотрел кандидатуры на должности главных редакторов государственных СМИ. Депутаты рекомендовали Верховному Совету утвердить их. В частности, на должность главного редактора телевидения «Первый Приднестровский» рекомендован Виктор Савченко, «Радио 1» – Светлана Купуржанова, газет «Приднестровье» – Александр Карасев, «Гомiн» – Александр Юшин, «Адевэрул нистрян» – Сергей Санду. Их кандидатуры утверждены на пленарном заседании ВС, которое состоялось 31 мая.

Кроме того, на этом же пленарном заседании Верховный Совет и Правительство стали соучредителями ИА «Новости Приднестровья». Ранее глава государства обозначил свою твердую позицию об отказе в учредительстве госСМИ.

Александр ЗАВЕЛЯ.