Александр Мартынов: «Голословные обвинения Додона выглядят вызывающе и абсолютно беспочвенно»

По словам Председателя Правительства, заявления молдавского президента о том, что в Приднестровье якобы «дербанится» помощь, получаемая извне, не соответствуют действительности, а сама республика абсолютно открыта для мониторинга своей экономической деятельности.

На днях в эфире телеканала «НТВ Молдова» Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что общая сумма поддержки, якобы полученной Приднестровьем за последние два десятилетия, составляет более 15 миллиардов долларов. Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов во время общения с прессой заявил, что сумма, озвученная президентом Молдовы Игорем Додоном, не имеет никакого отношения к реальности.

«Господин Додон, насколько мне известно, является экономистом. У нас, экономистов, принято свои слова подтверждать расчетами. К сожалению, господин Додон этого не сделал. Была озвучена цифра в 15 миллиардов долларов. Не имея на руках никаких расчетов, не демонстрируя их в эфире, можно озвучить совершенно любую цифру. Очевидно, что эта цифра не имеет никакого отношения к реальности», -– прокомментировал Александр Мартынов слова президента РМ.

По словам Председателя Правительства, также не соответствуют действительности и заявления молдавского политика о том, что в Приднестровье якобы «дербанятся» деньги, причитающиеся к плате за газ. «Если у господина Додона существуют какие-то факты о том, что в Приднестровье в настоящее время разворовывается российский газ, то просьба предъявить эти факты, доказательства, и этим вопросом займутся соответствующие структуры», – подчеркнул премьер-министр.

Александр Мартынов добавил, что на сегодняшний день Приднестровье абсолютно открыто для мониторинга своей экономической деятельности представителями РФ, в республике работают сразу две российские аудиторские компании, одна из которых непосредственно связана с Правительством России.

«Эти аудиторские проверки инициированы приднестровской стороной. Поэтому Приднестровье сегодня полностью открыто для российских правительственных структур, полностью прозрачно, и на этом фоне голословные обвинения господина Додона выглядят вызывающе и абсолютно беспочвенно», – констатировал Председатель Правительства ПМР.

Премьер-министр также подчеркнул, что, когда Игорь Додон говорит о том, что приднестровская экономика дотируется при помощи низких цен на российский газ, он почему-то не упоминает, что больше половины этого газа потребляют именно российские предприятия, работающие на территории ПМР.

По словам премьер-министра, слова молдавского президента, с учетом усиливающегося внешнего давления на республику, выглядят не иначе, как попытка «качнуть» приднестровское общество, посеять слухи и сомнения.

«Господин Додон предлагает приднестровским гражданам определиться. Я хочу отметить особо, что граждане Приднестровья определились в 2006 году совершенно четко. Вы знаете этот выбор – выбор, который мы сделали все вместе. Это независимость Приднестровья», – отметил Александр Мартынов.