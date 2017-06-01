Судьба Осетии схожа с судьбой Приднестровья

Президент ПМР поздравил югоосетинцев с 25-й годовщиной принятия Акта провозглашения независимости Республики Южная Осетия.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею югоосетинской независимости, прошло в Официальном представительстве Республики Южная Осетия в Приднестровье.

«25 лет назад в самый разгар вооруженной агрессии Грузии против народа Южной Осетии, основываясь на праве нации на самоопределение, итогах выборов в Южной Осетии, а также волеизъявлении каждого на референдуме о независимости 1992 года, Верховный Совет Южной Осетии принял акт о признании независимости Южной Осетии. Это стало одним из самых значимых событий в новейшей истории страны. Этот день, эти события определили дальнейший вектор развития и судьбу страны и ее народа. Испытаний на этом пути было много, но Южная Осетия не была одинока. Мы всегда чувствовали поддержку наших друзей. В первую очередь хотелось бы сказать о той поддержке, которую оказала великая Россия. Без нее Южная Осетия не смогла бы так быстро выйти на уровень признания. Сегодня союзнические отношения с Российской Федерацией являются приоритетными для Южной Осетии. Нельзя не сказать и о помощи, поддержке, оказываемой все эти годы со стороны Приднестровья. С Приднестровьем нас связывает не только историческая общность судеб, но и множество различных документов в межведомственных отношениях. Венцом их является Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который недавно получил вторую жизнь: был ратифицирован парламентом Южной Осетии и Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.

Нельзя сказать, что одними испытаниями жила Южная Осетия. Есть у нас место и празднику, и созиданию. То, что сегодня рядом со мной, на территории Южной Осетии в Приднестровье, находятся наши друзья, коллеги, говорит о том, что не только испытания, но и праздники у нас одни на всех. Спасибо, что вы с нами», – отметил глава Официального представительства Республики Южная Осетия в Приднестровье Виталий Янковский.

Поздравляя югоосетинских коллег и в их лице весь народ Южной Осетии, Президент Вадим Красносельский отметил: «Судьба Осетии схожа с судьбой Приднестровья. Оба государства являются территориями, образовавшимися в результате распада Советского Союза. Обратите внимание: те государства, которые обрели независимость, при распаде Союза опирались на принцип самоопределения народа. Это наше право. Мы должны быть последовательны. Должна быть системность происходящих событий. Я рад, что государство Южная Осетия получило свою независимость и признание со стороны великой России. К сожалению, это признание получено через кровопролитие. Это очень плохо. Хотелось бы видеть признание без кровопролития, без гибели людей – женщин, детей, стариков. Мы тоже стремимся к признанию и обязательно его добьемся.

У нас очень хорошие культурные связи. Мы постоянно встречаемся. Ваши коллективы приезжают к нам, мы ездим в Южную Осетию. К сожалению, нынешняя логистика ослаблена в этой части, и мы не можем принимать наших осетинских друзей в Приднестровье. Но я уверен, что надо жить с мыслью, что все стабилизируется. Самое главное, чего я желаю осетинскому народу, как и приднестровскому, – сохранения мира на родной земле».

Участие в торжественном мероприятии приняли представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти Приднестровья.