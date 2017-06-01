Хорошая семья – залог хорошего государства

В Приднестровье уже стало доброй традицией накануне Дня защиты детей встречаться с многодетными семьями.

На встрече, которая прошла под эгидой Президента республики Вадима Красносельского, присутствовали и депутаты Верховного Совета ПМР, и руководители исполнительных органов власти. В этот день не только вспоминали, что уже сделано для укрепления семьи, но особое внимание уделяли ряду вопросов, которые требуют разрешения.

Сегодня в Приднестровье проживает около четырех тысяч многодетных семей. Официально такой семьей считается та, где три или более ребёнка. Глава государства, открывая встречу, сказал: «Я сам многодетный отец и отношусь с большой добротой к любой семье. Считаю, что хорошая семья – это залог хорошего государства и общества. И думаю, что многодетные семьи самые крепкие в любом государстве. Если заглянем в историю, то увидим, что в России было много таких семей с патриархальными устоями, хорошим воспитанием, с верою в Бога, прежде всего. В советские же годы семьи, где два ребенка, стали нормой. Но я рад, что за первый квартал этого года у нас в Приднестровье появилось 136 многодетных семей. Это хороший показатель. И я хочу послушать вас, узнать о ваших проблемах. Не стесняйтесь, любой вопрос уместен, для меня неудобных вопросов не существует».

И вопросы посыпались. Семья Жданковых из поселка Красное Слободзейского района обратилась к Президенту первой. В этой семье 5 мальчиков и 5 девочек, как рассказывает отец семейства Владислав. Сам он по профессии педагог, его супруга домохозяйка. Их семья нуждается в расширении жилья, начали стройку, которая сейчас по понятным причинам находится в замороженном состоянии.

А супруги Вячеслав и Алла из Каменки рассказали, что купили большой недостроенный дом, но закончить стройку своими силами тяжело. Вадим Красносельский ответил: «Что касается льгот на приобретение стройматериалов, можно безболезненно рассмотреть этот вопрос, учитывая наличие полезных ископаемых у нас в Приднестровье. Я думаю, та помощь, которую мы может оказать, значительно облегчит вашу жизнь». Президент также акцентировал внимание собравшихся на том, что зачастую причиной низкой рождаемости являются жилищные проблемы. Глава государства считает, что нужно развивать агропромышленный комплекс и инфраструктуру сельской местности, так как больше всего многодетных семей проживает там.

В этом году многодетные семьи освобождены от платы за патент. На встрече присутствовали родители, которые уже воспользовались этой льготой, о чем рассказали собравшимся и выразили благодарность Президенту за принятое решение.

Татьяна Григорян из Григориополя рассказала, что у них с мужем Ильей тоже 10 детей. Старший сын служит в армии, двое студентов, остальные – школьники. У семьи есть подсобное хозяйство, которое не только кормит их, но и приучает детей к работе. Но супруги Григорян столкнулись с тем, что многодетным семьям выплачивают пособия на детей до 18 лет. Тем не менее, ребенок хочет приобретать профессию, и становится сложно его поддерживать. Так, сын из этой семьи учится на физико-математическом факультете, и помочь ему иногда просто нечем. Супруг работает дворником, а жена занимается детьми и хозяйством. Двое других детей учатся в Дубоссарах на автомехаников. Но бесплатной формы обучения там нет. И вот троих студентов нужно обеспечивать. Хотелось бы, чтобы на детей из многодетных семей, пока они учатся, шло какое-то финансирование, говорит чета Григорян, чтобы дети могли приобрести специальность.

резидент поблагодарил женщину за рекомендацию. «Нужно подумать о продлении финансовой помощи молодому человеку до 23-летнего возраста. Конечно, здесь необходима работа Верховного Совета, а самое главное – экономические расчеты бюджета в этой части. Мы рассмотрим этот вопрос обязательно», – пообещал Вадим Красносельский.

Также он обратился ко всем многодетным семьям, напомнив, что в настоящее время в Приднестровье действует кадетский корпус МВД. В этом году откроется Суворовское училище, где дети будут на полном обеспечении. Там они получат и хорошее базовое образование. И не обязательно ребенок, окончивший Суворовское удилище, должен стать военным или милиционером, заверил Президент.

Отец Виталий (Коваль), в семье которого растет пятеро детей, сказал, что, разумеется, рожают все в первую очередь для себя. А помощь государства – это приятный бонус. И государство делает сегодня очень много для многодетных семей, по его мнению. Это и бесплатный патент, и газ, это льготы на оплату коммунальных платежей, льготы на налог по заработной плате, это и бесплатное питание детей в организациях образования, и первоочередное поступление их в садики. А обратился отец Виталий к Президенту с просьбой о помощи их городу. «Мы мечтаем, чтобы в наших Дубоссарах появился свой спортивный комплекс, – сказал глава семейства. – В Тирасполе такой комплекс есть, есть и бассейны. Мы хотим, чтобы наши дети тоже имели возможность заниматься в профессиональном здании». На это глава Дубоссарского района Руслан Чабан ответил, что в центре города уже выделено место для такого спортивного объекта, и в АНО «Евразийская интеграция» направлено предложение на рассмотрение проекта.

Среди прочих прозвучал вопрос, можно ли студентам, окончившим первый курс в вузе, не прерывать обучение, чтобы уйти на службу в армию. Ведь студент теряет целый год, а потом довольно сложно снова войти в учебную колею.

Вадим Красносельский ответил, что не согласен с тем, что парень теряет год, служа в армии: «Я глубоко убежден, что срочная служба никому не пошла в ущерб. Наоборот: формируется личность, характер, умение подать себя. Я в свое время тоже проходил службу. И вот сейчас поставь передо мной двух молодых людей, я с ними поговорю ровно 5 минут на отвлеченные темы и скажу, кто из них служил, а кто нет». Сегодня государство стремится сделать службу в армии максимально привлекательной для молодых людей. С 1 марта в Вооруженных силах – рабочий день. То есть солдаты утром заступают на службу, а вечером уходят домой, и так повсеместно по республике. Родители каждый день видят своего ребенка, и никаких страхов у них нет. Кроме того, существует территориальный принцип формирования военных подразделений. Это тоже исключает моменты «дедовщины». Вместе служат юноши, которые выросли в одном дворе, в одну школу ходили. «Чтобы дать возможность ребятам не прерывать обучение, мы пошли на следующий шаг: всем, кто будет призываться после первого курса в ВС, будет предоставляться право продолжить обучаться параллельно со службой на заочном обучении, причем бесплатно», – объяснил глава государства.

Пока взрослые общались с руководством Приднестровья, для их детей устроили праздничное представление. По окончании встречи каждой семье вручили подарки и сладости. А мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, только набирают обороты.

Так, 1 июня в 10.00 в парке «Победа» начнется спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» с конкурсами, концертом и развлекательной программой. Оттуда к 11.00 ребята смогут переместиться во двор художественной школы им. А.Ф. Фойницкого, где пройдет конкурс детского рисунка на асфальте «Мой дом». В это же время в ККК «Тирасполь» начнется показ мультфильма. Поклонники мероприятий от КДЦ «Мир» смогут в 12.00 поучаствовать в мастер-классе «Цветы лета», а в 13.00 – в детском конкурсе рисунка на асфальте «Пусть дружат дети всей земли!». В 14.00 в зале этого же центра начнется театрализованное представление «Страна счастливого детства». А в сквере городского Дворца культуры для любителей активного отдыха пройдет конкурсно-игровая программа «Зверополис». Через час после этого зал ГДК распахнет свои двери для ребят и взрослых, желающих побывать на театрализованном представлении «Сотворившая чудо». В 17.00 «Орфей» приглашает детей постарше на праздничный концерт «Формула семейного счастья». А когда закончатся мероприятия, посвященные самому главному детскому дню, можно будет продолжать радоваться – впереди у ребят целых три месяца лета, солнца и улыбок!

Татьяна АСТАХОВА-СИНХАНИ.