«Шериф» – 15-кратный чемпион!

30 мая тираспольский футбольный клуб «Шериф» завоевал титул чемпиона Молдовы в «золотом матче» против кишиневской «Дачии».

В ходе поединка «желто-черные» безоговорочно владели инициативой, однако «даки» сумели ответить на гол Виталия Дамашкана – 1:1 по итогам основного и дополнительного времени.

В послематчевой серии одиннадцатиметровых настоящим героем стал голкипер приднестровского клуба Сергей Журик, не пропустивший ни одного гола. У нас же свои удары уверенно реализовали Рикардиньо, Тейшейра и Оанча. 3:0 по пенальти – и футболисты «Шерифа» защищают чемпионский титул в год своего двадцатилетия!

«Сегодня большой праздник для «Шерифа», и я счастлив, что удалось выиграть и кубок, и чемпионат», – поделился своей радостью итальянский наставник команды Роберто Бордин. А в Тирасполе уже этим летом в очередной раз пройдут матчи Лиги Чемпионов.