«Внимание! Дети!». Начинаются школьные каникулы

В летний период детей на улицах становится больше. Сотрудники ГАИ напоминают автомобилистам о том, чтобы они были более бдительными на дорогах.

За 4 месяца на территории республики в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 9 детей. Причем данные ДТП происходят как по вине водителей, так и по неосторожности и невнимательности самих детей. Работники госавтоинспекции о безопасности дорожного движения беседуют с детьми регулярно. Однако профилактику следует проводить не только с юным поколением, но и с водителями. В ГАИ отмечают: профилактика приносит успехи. По статистике, в дни, когда на территории республики проводится, к примеру, декада безопасности дорожного движения, количество случаев травматизма на дороге, как детского, так и взрослого, уменьшается.