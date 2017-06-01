«Вознесенская ярмарка»: и купить, и отдохнуть!

Значительную роль в развитии торговли Тирасполя XIX века играли ярмарки, особенно Средоностная, Вознесенская и Покровская, на которых совершались торгово-оптовые операции. Сюда съезжались купцы из разных городов. Здесь они продавали товары русской промышленности, а также покупали местное сырье – кожу, шерсть, хлеб, табак, вино, фрукты. (По материалам Тираспольского архива).

Первая, но, как говорят организаторы, не последняя ярмарка прошла в минувшую субботу в Тирасполе на «Зеленом рынке». И носила она название «Вознесенская». Рынок начал свою работу уже в 9 утра, а официальное открытие ярмарки состоялось ровно в 10 часов. Однако к ней готовились загодя. Накануне возле молочного корпуса установили сцену, украсили прилавки и территорию. Во всех корпусах рынка развесили разноцветные шары, а прилавки и бутики оформили цветами. Продавцы также постарались выглядеть в этот день нарядно, многие были в национальной одежде – молдавской, русской, украинской. Часто в волосах девушек можно было увидеть яркие веночки из цветов. В назначенное время на сцене появились ведущие, заиграла веселая музыка, праздник начался.

А если немного выйти за пределы рынка, если отмотать пленку назад, то можно сказать, что подъехать на машине к «Вознесенской ярмарке» было ох как непросто! Стоянку заполнили авто. Новые подъезжающие ждали своей очереди или искали возможности припарковаться в близлежащих разрешенных местах. На самом рынке царила приятная праздничная суета. Такого наплыва людей в этом и без того посещаемом месте сложно припомнить. Попадаешь на территорию ярмарки, и тебя подхватывает волна особого настроения, музыкальных ритмов и быстрого людского потока. Глаза разбегаются, хочется все увидеть, услышать, попробовать и, конечно, купить.

Историки и архивисты вспоминают, что более ста лет назад в Тирасполе проводились подобные ярмарки. И в наши дни организаторы постарались повторить все лучшее, что было в прошлом веке: концерт для посетителей, развлечение покупателей скоморохами, жонглёрами и акробатами, веселую программу для малышей. Чего здесь только не было: вот и столик с беспроигрышной лотереей, и шашлыки, и возможность попробовать себя в гончарном ремесле, и шоу на ходулях. На сцене один коллектив сменялся другим. Национальная музыка, современные песни, номера совсем юных артистов, танцы – все это привлекало внимание не только покупателей или случайных посетителей ярмарки, но и самих продавцов, которые, нужно сказать, успевали и шоу посмотреть, и торговать, потому что во многих торговых точках отбоя от покупателей не было.

Директор ООО «Центр-Маркет» Николай Згоба, курировавший ярмарку, то объявлял победителей в той или иной номинации, то занимался организационными моментами, но нам удалось уловить момент для беседы с ним. Вопросы были, конечно, о главном – о впечатлении от происходящего. «Честно сказать, мы ожидали такого ажиотажа и такого количества посетителей, – признался Николай Згоба. – Хорошее настроение, музыка, солнечная погода и улыбки всегда способствуют тому, что люди тянутся к празднику. Здесь вы видите разнообразие услуг и развлечений на любой вкус: и концертная программа, и кухни разных народов, и подворья, и дегустационные столы. Я доволен тем, что посетители пришли к нам, что улыбаются. Это главное, ведь наша «Вознесенская ярмарка» – для людей!»

Например, Татьяна Кравченко, торгующая цветами, с удовольствием говорит о новом для «Зеленого рынка» событии: «Такая ярмарка полезна. В наше сложное время многие люди не всегда чувствуют себя комфортно. А сегодняшний день восстанавливает состояние души. Покупатели и продавцы получают, прежде всего, моральное удовлетворение. К тому же, они понимают: раз это ярмарка, то можно торговаться, сбивать цену. Им любопытно, что в Тирасполе появилось что-то новое». Наше внимание привлекла необычная для ярмарки выставка «Техно-интеллект-2017». Ее представлял ДДЮТ города Бендеры, филиал «Юный техник». Ученик филиала Андрей Медюк рассказал о главном экспонате выставки: «Этот робот напечатан на 3D-принтере. Каждая деталь печаталась по заданной программе от полутора до восьми часов. Сначала программа составляется на компьютере, потом через флэшку переносится на принтер. В глазах у этого робота – камеры, и таким образом можно следить за тем, что происходит вокруг. Даже если ты находишься в другом помещении, то можешь им управлять».

На ярмарке собрались дети разного возраста. И все тянулись туда, где можно было погладить кроликов, цыплят, посмотреть выставку декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Город рукотворный». Или попытаться умолить родителей купить рыбку, попугайчика, ну хоть кого-нибудь. Кроме того, ребят развлекали актёры, персонажи из популярных мультфильмов. Взрослых помимо выгодных покупок интересовали специально организованные зоны отдыха, мастер-классы по изготовлению различных поделок и сувениров и модные сегодня фотозоны, где можно было сделать снимок на память. Управление культуры и Дом народных традиций и ремесел Тирасполя предлагали различные игры, забавы, в которых можно было выиграть призы. «Мы – актеры, участвуем в театрализованной программе «Вознесенской ярмарки», – рассказывают Карина Бурлака и Лолита Ангелуша. – Нас радует, что так много народу пришло на ярмарку, что всем весело. Люди улыбаются, просят сделать фото с нами. Эмоции – просто восторг!»

Если говорить о торговых площадях, то пустого прилавка в этот день не найти. Они были заполнены самой разнообразной продукцией, изготовленной и выращенной у нас в Приднестровье. Ознакомившись с тем, что предлагали продавцы на ярмарке, заместитель Председателя Правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислав Касап и министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль отметили, что здесь много товаров молочной, мясной и овощной продукции. Также они заметили, что цены на некоторые товары снижены на 2-3 рубля, а многое продают как в обычные дни. Порадовало почетных гостей и то, что продукция выращена на приднестровских полях, фермах и личных приусадебных участках. Одной из таких фирм, представляющих на ярмарке приднестровское, стала «Ближний Хутор. Домашнее копчение».

Юлия Стигар и Людмила Бодруг, продавцы этой фирмы, наперебой рассказывают: «Людей много, что хорошо сказывается на торговле, покупают активно. Вся наша продукция идет отлично. На каждую есть свой покупатель. Любой вид колбасы мы даем пробовать. Ощущается национальная атмосфера: здесь сплетены все национальности, представленные в Приднестровье. Люди более открыты в этот день. Хочется, чтобы такие ярмарки повторялись. Мы обязательно будем в них участвовать. И к этой ярмарке мы подготовились: видите, вплели праздничные венки с цветами в волосы и надели нарядные фартуки».

На «Вознесенской ярмарке» прошел конкурс на самое оригинальное оформление прилавка. А победителей конкурса на самую вкусную продукцию определяли сами покупатели путём голосования. На ярмарке прошла дегустация молочной, рыбной и мясной продукции, которая привлекла внимание приднестровских гурманов всех возрастов. Кстати, отзывы о продукции, которую удалось попробовать, звучали самые положительные. Творог, брынза, сметана, колбасы, копченая рыба – от одного вида всего этого мог разыграться недетский аппетит.

Первая возобновленная за последние сто лет «Вознесенская ярмарка» подходила к концу. А игровая программа «Озорные вытворяшки» с участием театральных и цирковых коллективов Тирасполя все еще продолжала радовать последних посетителей ярмарки.

Татьяна АСТАХОВА-СИНХАНИ.

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