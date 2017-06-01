Народная дипломатия в действии

На втором съезде Общеприднестровского народного форума, прошедшем 24 марта этого года, одной из задач, которые поставило перед собой это общественное объединение, был о возрождение народной дипломатии.

Она же фигурировала и в программе действий ОНФ на ближайшее время (основывается на «Народной программе Вадима Красносельского». – Прим.), принятой в минувшую пятницу на заседании координационного совета форума. На нём же народная дипломатия была продемонстрирована в действии – коордсовет утвердил текст обращения к высшим должностным лицам и органам госвласти России. Среди адресатов послания значились Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Совета безопасности Николай Патрушев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы, участники Общеприднестровского народного форума, обращаемся к Вам с целью не допустить очередного витка напряжённости вокруг Приднестровья, которая выражается в планомерных блокадных действиях со стороны Молдовы и Украины при прямой поддержке Евросоюза, а также миссии ОБСЕ в Молдове», – говорится в обращении ОНФ.

Поводом для обращения стало введение с 1июня совместного контроля в пункте пропуска «Кучурган» украинских и молдавских пограничников и таможенников. Как уже сообщалось ранее, совместные посты Кишинёв и Киев при финансовой поддержке Евросоюза намерены обустроить ещё на 12 украинских пунктах пропуска на границе с Приднестровьем.

«Для экономических агентов Приднестровья вводимые Украиной и Молдовой правила обернутся значительными финансовыми и транспортными издержками. Существенно усложняется процедура доставки грузов на территорию Приднестровья, возникает угроза задержки и конфискации продовольственных и иных товаров, включая медикаменты, – говорится в обращении Общеприднестровского народного форума. – В конечном итоге речь идёт о гуманитарной катастрофе с негативными последствиями не только для Приднестровской Молдавской Республики. По предварительным подсчётам, блокадные действия Украины и Молдовы могут нанести значительный ущерб экономике Приднестровья и оставить без работы и средств к существованию более 10% населения нашей республики».

Кроме проблем экономического плана, как указывается в обращении ОНФ, совместный контроль силовиков Молдовы и Украины на украинско-приднестровской границе способен в отсутствие там миротворческих механизмов резко дестабилизировать обстановку во всём регионе.

В обращении особо указывается, что представитель Украины, как страны – гаранта и посредника в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию, поставил свою подпись под Берлинским протоколом (документ, принятый по итогам последнего на сегодняшний день раунда переговоров в формате «5+2», прошедшего 2-3 июня прошлого года. – Прим.). В пункте семь протокола указано, что все участники переговоров подтверждают намерение решать проблемные вопросы исключительно за столом переговоров.

При этом молдавские, украинские и западноевропейские политики и дипломаты заявляют, что данная мера будет лишь способствовать развитию торговли Приднестровья с внешним миром, пойдёт на пользу самим приднестровцам, а бояться её должны лишь контрабандисты. И только посол Украины в Молдове Иван Гнатишин был недипломатично откровенен. Недавно он публично заявил, что Киев предпринимал и будет предпринимать блокадные меры в отношении Приднестровья, чтобы поставить его экономику целиком в зависимость от Кишинёва.

Поэтому, как отмечалось во время заседания Координационного совета Общеприднестровского народного форума, очень важно, что это обращение родилось не во властных структурах нашей республики, а в объединении, куда входят наиболее массовые общественные организации.

«В европейских политических кругах витает мысль, что против того, чтобы взять в «оболочку» Приднестровье, выступают только приднестровские власти. Мол, «мы ничего плохого не делаем – народу будет только лучше». Так вот, сегодня мы высказались от имени народа», – сказал в интервью журналистам по окончании заседания координатор ОНФ Юрий Чебан.

Что же касается декларируемой Кишинёвом и Киевом «борьбы с контрабандой», о которой недавно заявлял одобривший введение совместного контроля президент Молдовы Игорь Додон, то наш собеседник заметил: «Это полнейшее неуважение Президента Молдовы к Европейскому союзу, а конкретно – к миссии EUBAM. А что касается Украины, если углубляться в правовую основу этих мероприятий, то дискредитация украинских пограничников произошла со стороны самого же украинского государства. Потому что, размещая на территории Украины совместные пограничные и таможенные посты с Молдовой, нарушается Конституция этой страны. Если же говорить о статусе Украины в молдо-приднестровском урегулировании, то её никто не лишал функций страны – гаранта в переговорном процессе. Но по факту она содействует одной из конфликтующих сторон. Это непонятно и обширной украинской диаспоре, которая здесь живёт, а это 150 тысяч этнических украинцев».

«Украина доказывает сегодня всем, как она противодействует России. Мы попали под эти жернова, и нас пытаются экономически раздавить. Но у них это не получится. Приднестровцы – это не тот народ, который даст себя в обиду. Все блокадные меры в отношении Приднестровья – это последствия нашего геополитического выбора – быть вместе с Россией», – отметил в беседе с журналистами сопредседатель ОНФ – председатель совета союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Анатолий Белитченко. Точки зрения, что попытки экономического удушения Приднестровья дадут обратный желаемому Киевом, Кишинёвом и Брюсселем эффект, придерживается также входящий в руководство форума зампред политсовета Приднестровской республиканской партии Владимир Рыляков: «Они (Киев и Кишинёв. – Прим.) считают, чем хуже социально-экономическое положение будет в Приднестровье, тем быстрее так называемая реинтеграция наступит. Но они ошибаются. Чем жёстче они действуют, чем бесчеловечнее поступают, тем трещина в отношениях ещё больше расширяется».

В ближайшее время аналогичные обращения Общеприднестровский народный форум намерен направить также в адрес Совета Европы, ОБСЕ и всех аккредитованных в Кишинёве дипломатических миссий.

Александр НИКИТИН.