Больше полномочий на места

Депутаты Верховного Совета – избранники народа, впрочем, как и их коллеги из представительных органов местного значения. Каждый выполняет наказы избирателей на своем уровне.

Но при этом важным является фактор взаимодействия. Именно поэтому руководством законодательного органа принято решение о проведении встреч во всех городских и районных Советах народных депутатов республики.Такого рода диалоги с выездом на место уже прошли в Бендерах и Дубоссарах. На днях парламентарии от Слободзейского района, а также спикер Александр Щерба и вице-спикер Галина Антюфеева провели встречу с главой местной госадминистрации Василием Тищенко, а также коллегами по депутатскому корпусу. Подобное общение – важная составляющая такого понятия, как «взаимодействие органов власти». Без него удачи не видать.

Какую же цель преследуют проводимые встречи коллег-депутатов? В первую очередь – изучение ситуации непосредственно на местах, ведь у каждого региона республики своя специфика. Во-вторых, обозначение основных проблем, волнующих избирателей (они тоже специфичны, в зависимости от того или иного населенного пункта). Ну и, в-третьих, конечно же, было бы хорошо найти пути их разрешения. «Избиратели оказали нам доверие, мы ответственны перед ними. В связи с этим крайне важно выработать механизм нашего постоянного взаимодействия на благо жителей республики», –

сказал, обращаясь к участникам встречи, Председатель Верховного Совета Александр Щерба.

Избранные депутаты составляют единую систему представительных органов ПМР – от Верховного до сельских Советов. Поэтому неудивительно, что депутаты различного уровня, что называется, «говорят на одном языке», ведь и у парламентариев, и у тех, кто представляет и защищает людей на более низком уровне (городские, районные, поселковые, сельские Советы народных депутатов), избиратели одни и те же. В надежде на помощь, поддержку к народным избранникам они обращаются с одними и теми же вопросами. Не всегда депутаты могут помочь, разрешить ту или иную проблему, но то, что попытки для этого предпринимаются и многое удается решить, – факт неоспоримый.

Куда бы ни выводил коллег-депутатов разговор о наболевшем, он неизменно «упирался» в принципы функционирования местных органов государственной власти и органов местного самоуправления. При этом указывалось на необходимость выработки модели их работы и взаимодействия с республиканскими структурами. Однозначным же было мнение о том, что на местный уровень необходимо передавать больше полномочий.

Кстати, это не доморощенная тенденция, по этому пути идет весь мир. Принцип при этом до житейской банальности прост – «на месте видней».

«У кого что болит, тот о том и говорит» – этим постулатом в своем выступлении руководствовался и глава государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзеи Василий Тищенко, который после пятилетнего перерыва вновь возглавил самый крупный в Приднестровье аграрный район. Он констатировал, что «район раскроили». Под этим его глава подразумевал неоднородность и разрозненность в силу территориального расположения этой самой южной административной единицы республики. Хотя район есть, и он вроде бы как единый, для многих сел государственные функции выполняют органы, расположенные в Тирасполе или Бендерах. Парканы, к примеру, «тяготеют» к Бендерам, Ближний Хутор и Суклея – к Тирасполю. Вот вам и специфика.

Как полагает глава района, самым проблемным участком является жилищно-коммунальная сфера. В свое время представители местных органов власти выражали неприятие чрезмерной централизации системы ЖКХ, предупреждали: до добра это не доведет. Но «реформаторы» голос с мест не услышали или не желали услышать. В общем, получилось по классической черномырдинской формуле – «хотели как лучше, а получилось, как всегда». Чрезмерная централизация и унификация ЖКХ пагубно сказалась на качестве коммунального обслуживания жителей, прежде всего сельских населенных пунктов. Сегодня район «разгребает» то, что было «нагорнуто» в предыдущие годы. А итог плачевен: сельские и поселковые ПУЖКХ – банкроты, за ними числятся астрономические долги, им, в свою очередь, должны потребители их услуг. Но еще хуже – 2 млн рублей невыплаченной зарплаты бывшим работникам. Вот теперь и предстоит всем, в том числе и избранникам народа, хорошенько «поломать голову» над тем, как выйти из этого сложного положения в условиях острого бюджетного дефицита и дотационности Слободзейского района. Состоявшийся «мозговой штурм» наметил предварительные предложения: задолженность предприятий этой сферы отнести на внутренний долг государства, а долги перед их работниками ликвидировать за счет бюджетных средств, предусмотрев их в проекте закона о республиканском бюджете на 2017 год. Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо хотя бы частично восстанавливать систему ЖКХ в селах, с учетом специфики каждого населенного пункта.

Не вызвали большого восторга у представителей районной госадминистрации и депутатского корпуса Слободзейского района действия министерства финансов, которое для того, чтобы сбалансировать республиканский бюджет по социально защищенным статьям, предложило изымать в государственную казну 50% поступлений от налога на содержание жилищного фонда и социально-культурных объектов, 30% – средств дорожного фонда и 20% – экологического. Депутаты понимают, что это приведет к еще большим очередям в их общественные приемные с жалобами избирателей на текущие крыши, убитые дороги, не горящие фонари уличного освещения. Справиться со всем этим нарастающим, как снежный ком, наплывом инфраструктурных проблем местному бюджету будет не под силу, поскольку уровень его доходной части оставляет желать лучшего. В результате избиратели останутся один на один со своими проблемами. То, что в Слободзейском районе уже давно не соотносятся доходы и расходы, приводит к тому, что многие годы здесь не осуществляют капитальных вложений в объекты социальной инфраструктуры. А они ветшают, время-то неумолимо. И с каждым годом средств для их ремонта будет необходимо все больше и больше.

Еще хуже ситуация в селах. А почему бы им не быть хуже, если в республике двухуровневый бюджет – республиканский и местные, которые ограничиваются городами. А какая же сельская власть без денег и полномочий?! Без денег органы местного самоуправления остаются безоружными перед проблемами, которые поднимают в своих обращениях жители поселков и сельских населенных пунктов. Такое положение наводит на мысль о необходимости реформирования системы местного самоуправления, с приданием их органам больших полномочий, а главное – финансового обеспечения. Пока же разговоры о принятии законодательной нормы о бюджете сельских населенных пунктов остаются разговорами.

Достаточно дискуссионным в ходе встречи выдался вопрос о выборности и назначении глав администраций, начиная от районного центра и заканчивая селом. По этой теме плюсов и минусов примерно поровну.

Однозначный вывод, который можно было сделать по итогам почти двухчасового разговора коллег-депутатов, заключается в том, что без наделения местных органов большими полномочиями решение актуальных для регионов республики вопросов будет проблематичным.

Александр ЗАВЕЛЯ.