Приднестровский государственный университет – это интеллектуальная база нашего государства

Два часа диалога с первым лицом государства. В Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко встретились Президент республики Вадим Красносельский и коллектив преподавателей и студентов вуза.

Во время беседы глава государства остановился на исторических документах, на основе которых зародилась приднестровская государственность, рассказал о сложившейся внешнеполитической ситуации вокруг Приднестровья, позиции ведения переговорного процесса и мирного урегулирования, а также обсудил насущные для образовательного учреждения вопросы.

Президент акцентировал, что приднестровцы должны знать исторические факты, которые напрямую влияют на нашу государственность. Ряд судьбоносных исторических документов и фактов, о которых говорил Вадим Красносельский, как раз и дают основание доказывать своё право быть независимыми. Он упомянул, что Молдова в своей истории совершила две стратегические ошибки. Первая – это денонсация (отмена) пакта Молотова-Риббентропа, вторая – война 1992 года, когда вопрос хотели решить ценой крови приднестровского народа. «Совершив эти стратегические ошибки, Молдова пытается как-то выйти из сложившейся ситуации, занимаясь так называемым тактическим вероломством. Это и блокады, и неисполнение ранее достигнутых договоренностей. Но тактическое вероломство в конечном итоге не будет иметь успеха. Стратегия всегда побеждает», – сказал Президент.

Вадим Красносельский также напомнил, что в начале года провёл первую встречу с молдавским президентом. Общаясь с главой соседнего государства, он предложил уйти от политических вопросов и решать в первую очередь проблемы граждан. По некоторым вопросам удалось найти решение – работа в Приднестровье школ с румынским языком обучения, совместная обработка земель сельхозназначения в Дубоссарском районе, упрощение миграционных отношений с иностранными государствами, в том числе и с Молдовой. Президент также сказал, что «провис» вопрос об уголовном преследовании по политическим мотивам граждан Приднестровья и Молдовы, принятый на встрече в формате «5+2» в июне прошлого года в Берлине. «Решение было принято, но о нем благополучно забыли. Около 200 наших граждан находятся под уголовным преследованием в соседнем государстве», – отметил Вадим Красносельский. Письменное обращение в адрес Игоря Додона с предложением прекратить по 10 уголовных дел до сих пор не имеет ответа. По его словам, молдавская сторона не готова к встречному движению: «Слишком разновекторны сегодняшние политические элиты в соседнем государстве».

К тому же у молдавского Президента, отметил Вадим Красносельский, не получается уйти от политики – он начал заявлять о едином государстве, о федерализации. Приднестровье не готово к федерализации: «Есть мнение приднестровского народа, есть состоявшееся государство». Глава государства подчеркнул, что надо уйти от политических вопросов и решать вопросы с номерными знаками, связью, железнодорожным сообщением, признанием дипломов о высшем образовании, коммуникации и многие другие.

По словам Президента, нет ответа от Игоря Додона и по предложению о незамедлительном созыве формата «5+2», который фактически заморожен. Приднестровье в этом формате выступает равной стороной переговорного процесса, а Россия участвует как гарант. «На календаре – июнь, а ответа нет. Не готовы», – сказал Вадим Николаевич. Он обратил внимание на другие неконструктивные действия Молдовы: признание присутствия российских миротворческих сил в Приднестровье незаконным, решение о выставлении совместных постов на территории Украины, высылка российских дипломатов и военных атташе. Глава государства убеждён, что все возникающие между сторонами вопросы необходимо решать за столом переговоров и опираться на помощь Российской Федерации как гаранта переговорного процесса.

В рамках диалога с профессорско-преподавательским и студенческим коллективом Вадим Красносельский ответил на актуальные вопросы, волнующие университетское сообщество. И.о. декана экономического факультета Ирина Толмачёва поинтересовалась перспективами развития взаимоотношений с Российской Федерацией, странами Евразийского экономического союза и дальнего зарубежья. По словам главы государства, Приднестровье в первую очередь нацелено на дальнейшее сотрудничество с Российской Федерацией. «Мы создаем все условия для того, чтобы максимально закрепить российский бизнес в экономике Приднестровья и максимально интегрировать наше государство в российскую экономику», – отметил Вадим Николаевич. Он добавил, что Приднестровье открыто для контактов во внешнеэкономической деятельности: «На сегодняшний день мы экспортируем продукцию в 70 стран мира. Приветствую инвесторов на нашей земле. Президент и Правительство создадут все условия для привлекательности ведения бизнеса в республике». Научное сообщество, в свою очередь, интересовало, какую помощь ученые-экономисты могут оказать в этом вопросе. На что Президент ответил, что всегда приветствует помощь специалистов, и предложил направлять предложения, которые будут рассмотрены.

Проректор по научно-инновационной деятельности профессор Елена Бомешко подняла вопрос об интеграции в российскую систему образования, отметив, что в ПГУ учёным советом был принят проект концепции развития университета до 2021 года. Она обратилась к главе государства с просьбой поддержать создание российско-приднестровского университета. Президент ответил готовностью консолидировать усилия университета и власти, отметив, что ректор вуза Степан Берил «работает очень уверенно и плотно в этом вопросе». Заведующий кафедрой факультета общественных наук Вячеслав Содоль высказал проблему приднестровских ученых – это реализация их научных исследований и перспективы развития науки. По его словам, продукция учёных поступает к заказчикам, а в свободное распространение для изучения общественностью она не поступает – этому мешают административные и законодательные барьеры. «Необходимо убрать их и результаты наших исследований будут известны не только в Приднестровье, но и за рубежом», – сказал Вячеслав Содоль. Данную идею Вадим Красносельский поддержал, также, как и развитие научно-исследовательских лабораторий, которые играют важную роль в деле удержания интеллектуальной молодежи и проявления себя в республике. Тему, касающуюся поддержки молодых специалистов со стороны государства и работодателей, продолжила проректор по молодёжной политике доцент Валентина Ени. Здесь Президент предложил заключать со студентами бюджетных форм контракты на отработку после учёбы в государственных учреждениях не менее 5 лет.

Преподаватели университета подняли проблему нехватки аудиторного фонда и устаревшей материально-технической базы учебных заведений. Нужны учебные трактора и комбайны. Найти решение в этом вопросе Вадим Красносельский поручил министру сельского хозяйства Ефимию Ковалю. Говорили главе государства и о включении учебных корпусов аграрно-технического факультета, здания общежития для студентов и преподавателей Бендерского политехнического филиала в строительные программы по линии АНО «Евразийская интеграция».

От представителей кафедр вуза звучали предложения вернуться к классической системе службы в армии –

когда юноши оканчивали университет, а затем шли служить. В этой связи Вадим Красносельский отметил, что сейчас законодательные органы республики делают всё возможное, чтобы сделать службу в Вооружённых силах ПМР привлекательной. Молодые люди призываются после первого курса, им предоставляется возможность служить в форме рабочего дня и этот год учиться заочно. Исключение – для студентов медицинского и физико-математического факультетов. Для них сохранена военная кафедра.

На встрече говорили о поддержке инновационных технологий научного сообщества. Вадим Красносельский отметил, что в настоящее время снижены налоговые сборы для предприятий, которые в производстве используют наукоемкие технологии. Затронули тему и грантовой поддержки молодых учёных, пересмотра подхода к присвоению званий и степеней сотрудникам вуза. Завершая встречу с преподавательским и студенческим коллективом вуза, глава государства подчеркнул, что университет – это интеллектуальная база нашего государства, который готовит молодой потенциал республики. Такие встречи станут регулярными, добавил Президент и поблагодарил всех за открытый диалог.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.